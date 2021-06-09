В каком состоянии сейчас основатель NEXTA – неизвестно. Об этом заявил отец журналиста Дмитрий Протасевич.

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Что известно о состоянии здоровья Протасевича

По его словам, он с женой делает все возможное для спасения сына. Так как то, что он там находится – это уже пытка.

Мы до сих пор не знаем, в каком он состоянии. Его здоровье вызывает у нас опасения, и мы не можем сказать, как его лечили. Более того, у него ангина. Как родители, конечно, мы пытаемся найти к нему путь,

– сказал он.

Дмитрий Протасевич отметил, что адвокат смогла попасть к Протасевичу только вчера вечером, 8 июня. Она, как заметил отец задержанного, является заложницей системы и подписывается о неразглашении статей, которые выдвигают его сыну.

Нет возможности связаться с адвокатом

"Нельзя разглашать состояние своего подзащитного, в общем почти ничего нельзя. Поэтому адвокат смогла выйти на связь с нами только примерно в 00:00 по варшавскому времени", – отметил Дмитрий Протасевич.

Он также отметил, что следственное действие длилось 7 часов. Но поскольку сейчас связаться с адвокатом не удается, то не имеет возможности уточнить, что же там происходило.

"Но известно, что следователь отказывалась отпускать его в туалет. По словам адвоката, Роман недавно перенес тяжелую форму тонзиллита, он имел проблемы с горлом. Какое лечение оказывали – нам до конца неизвестно. Мы, конечно же, постараемся через адвоката уточнить эти вопросы", – добавил отец журналиста.

Коротко о задержании Протасевича