Как говорится в письме, находясь в СИЗО София много читает и тренируется. Она рассказала родным, что прочитала 600 страниц за 3 дня.
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Также София Сапега попросила не обвинять в задержании самого Романа Протасевича.
Прошу, не стоит обвинять Рому в том, что все так получилось. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно,
– написала она семье.
Она вспоминает, что если бы не арест, она должна была бы защитить магистерскую работу, отправиться с Романом в ресторан, "целоваться и любить".
Добавим, что ранее к девушке пустили адвоката. Он заявил, что она выглядит бодрой и здоровой. По ее словам, с момента задержания никакого физического насилия к ней не применяли.
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В чем обвиняют Сапегу
- Девушку белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянку Софию Сапегу арестовали на 2 месяца. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси.
- Ее подозревают в совершении "уголовно-наказуемого деяния". Сейчас ее удерживают в СИЗО КГБ.