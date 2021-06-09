Как говорится в письме, находясь в СИЗО София много читает и тренируется. Она рассказала родным, что прочитала 600 страниц за 3 дня.

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Также София Сапега попросила не обвинять в задержании самого Романа Протасевича.

Прошу, не стоит обвинять Рому в том, что все так получилось. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно,

– написала она семье.

Она вспоминает, что если бы не арест, она должна была бы защитить магистерскую работу, отправиться с Романом в ресторан, "целоваться и любить".

Добавим, что ранее к девушке пустили адвоката. Он заявил, что она выглядит бодрой и здоровой. По ее словам, с момента задержания никакого физического насилия к ней не применяли.

Обратите внимание! 23 мая пассажирский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в аэропорту Минска. Рейс якобы заминировали, хотя взрывчатку так и не нашли. На борту находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Пару задержали.

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