В якому стані зараз засновник NEXTA – невідомо. Про це заявив батько журналіста Дмитро Протасевич.

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Що відомо про стан здоров'я Протасевича

За його словами, він із дружиною робить все можливе для порятунку сина. Адже те, що він там перебуває – це вже катування.

Ми досі не знаємо, в якому він стані. Його здоров'я викликає у нас побоювання, і ми не можемо сказати, як його лікували. Ба більше, у нього зараз ангіна. Як батьки, звичайно, ми намагаємося знайти до нього шлях,

– наголоси він.

Дмитро Протасевич зазначив, що адвокатка змогла потрапити до Протасевича лише вчора ввечері, 8 червня. Вона, як зауважив батько затриманого, є заручницею системи і підписується про нерозголошення статей, які висувають його сину.

Немає можливості зв'язатись з адвокаткою

"Не можна розголошувати стан свого підзахисного, загалом майже нічого не можна. Тому адвокатка змогла вийти на зв'язок з нами тільки приблизно о 00:00 за варшавським часом", – зазначив Дмитро Протасевич.

Він також наголосив, що слідча дія тривала 7 годин. Але оскільки наразі зв'язатись з адвокаткою не вдається, то не має можливості уточнити, що ж там відбувалось.

"Але відомо, що слідча відмовлялася відпускати його в туалет. За словами адвоката, Роман недавно переніс важку форму тонзиліту, він мав проблеми з горлом. Яке лікування надавали – нам до кінця не відомо. Ми, звичайно ж, намагатимемося через адвоката уточнити ці питання", – додав батько журналіста.

Коротко про затримання Протасевича