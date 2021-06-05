У міністерстві закордонних справ закликали негайно звільнити журналіста та всіх інших політичних в'язнів Білорусі, чисельність яких зростає з кожним тижнем.

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МЗС Чехії вважає виступ білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича на білоруському державному телебаченні вимушеним і маніпульованим. Неймовірно, що в XXI столітті режим Лукашенка використовує методи, відомі з найжорстокіших сталінських репресій 1930 – 1950 років, проти своїх опонентів. Ми засуджуємо ці методи,

– зазначили у міністерстві.

Дипломати наголосили, що Чехія підтримує рішення Ради Євросоюзу про заборону перельотів білоруських авіаперевізників через повітряний простір ЄС.

У відомстві додали: "З нашої точки зору, важливо, щоб санкції проти Білорусі не торкалися пересічних білоруських громадян, а були спрямовані виключно на Лукашенка та інших відповідальних осіб, які шляхом жорстоких репресій допомагають зберегти його авторитарний режим при владі".

Глава МЗС зустрінеться з Тихановською

Зі свого боку глава МЗС Якуб Кулханек повідомив, що у середу, 9 червня, планує провести зустріч зі Світланою Тихановською.

Ми обговоримо ситуацію в Білорусі та, звичайно ж, справу Романа Протасевича, Ігоря Лосика та інших політв'язнів,

– підсумував він.

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