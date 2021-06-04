Реакція Тихановської

Політикиня наголосила, що до затриманого активіста використовували тортури. Про це вона сказала під час спільної пресконференції з мером Варшави.

Важливо Головне з "інтерв'ю" Романа Протасевича: про що говорив і чи можна вірити сказаному

За словами Тихановської, подібні відеозаписи із "зізнаннями" білоруських опозиціонерів час від часу з'являються.

Ми повинні розуміти, в яких умовах перебувають ці люди. До них застосовують тортури і насилля. Через це ми не повинні вірити висловлюванням Романа Протасевича, оскільки розуміємо, як його примусили це сказати,

– сказала опозиціонерка.

Силовики використовували до Протасевича медикаменти, – Путило

Степан Путило назвав "інтерв'ю" Протасевича результатом нестерпних тортур і "грамотно викликаними у Романа переконаннями про тотальну зраду з боку його колишнього оточення", пише Forbes.

"Ми знаємо, що перед подібними допитами використовують і психологічний вплив, і спеціальні медичні препарати, відповідні психоемоційного стану і характеру Романа – для підвищення його балакучості і розвитку бурхливої фантазії на підставі одного разу почутих чуток", – наголосив Путило.

Він зауважив, що про це може говорити і нервовий зрив Романа в кінці "інтерв'ю".

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