Реакція Тихановської
Політикиня наголосила, що до затриманого активіста використовували тортури. Про це вона сказала під час спільної пресконференції з мером Варшави.
Важливо Головне з "інтерв'ю" Романа Протасевича: про що говорив і чи можна вірити сказаному
За словами Тихановської, подібні відеозаписи із "зізнаннями" білоруських опозиціонерів час від часу з'являються.
Ми повинні розуміти, в яких умовах перебувають ці люди. До них застосовують тортури і насилля. Через це ми не повинні вірити висловлюванням Романа Протасевича, оскільки розуміємо, як його примусили це сказати,
– сказала опозиціонерка.
Силовики використовували до Протасевича медикаменти, – Путило
Степан Путило назвав "інтерв'ю" Протасевича результатом нестерпних тортур і "грамотно викликаними у Романа переконаннями про тотальну зраду з боку його колишнього оточення", пише Forbes.
"Ми знаємо, що перед подібними допитами використовують і психологічний вплив, і спеціальні медичні препарати, відповідні психоемоційного стану і характеру Романа – для підвищення його балакучості і розвитку бурхливої фантазії на підставі одного разу почутих чуток", – наголосив Путило.
Він зауважив, що про це може говорити і нервовий зрив Романа в кінці "інтерв'ю".
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Головне про "інтерв'ю" активіста
- 4 червня на білоруському державному телеканалі вийшло "інтерв'ю" із затриманим Протасевичем. У ному активіст "визнав" свою провину в організації масових заворушень, а головною їх метою хлопець назвав – крах економіки країни.
- Активіст схарактеризував самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка як "людину зі сталевими яйцями".
- Наприкінці так званого "інтерв'ю" Протасевич розплакався і сказав, що "більше не хоче лізти у ніякі розборки". Саме в той момент на його руках глядачі помітили сліди від кайданків.
- Батько активіста впевнений, що сина шантажували, адже у сусідній камері утримують його дівчину – Софію Сапегу.