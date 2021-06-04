Реакция Тихановской
Политик подчеркнула, что к задержанному активисту применяли пытки. Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с мэром Варшавы.
Важно Главное из "интервью" Романа Протасевича: о чем говорил и можно ли верить сказанному
По словам Тихановской, подобные видеозаписи с "признаниями" белорусских оппозиционеров время от времени появляются.
Мы должны понимать, в каких условиях находятся эти люди. К ним применяют пытки и насилие. Поэтому мы не должны верить высказываниям Романа Протасевича, поскольку понимаем, как его заставили это сказать,
– сказала оппозиционерка.
Силовики применяли к Протасевичу медикаменты, – Путило
Степан Путило назвал "интервью" Протасевича результатом невыносимых пыток и "грамотно вызванными у Романа убеждениями о тотальном предательстве со стороны его бывшего окружения", пишет Forbes.
"Мы знаем, что перед подобными допросами используют и психологическое воздействие, и специальные медицинские препараты, соответствующие психоэмоциональному состоянию и характеру Романа – для повышения его болтливости и развития бурной фантазии на основании одного раза услышанных слухов", – отметил Путило.
Он отметил, что об этом может говорить и нервный срыв Романа в конце "интервью".
К теме За Протасевичем и Сапегой в Греции следили агенты с российскими паспортами, – СМИ
Главное об "интервью" активиста
- 4 июня на белорусском государственном телеканале вышло "интервью" с задержанным Протасевичем. В нем активист "признал" свою вину в организации массовых беспорядков, а главной их целью парень назвал – крах экономики страны.
- Активист охарактеризовал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко как "человека со стальными яйцами".
- В конце так называемого "интервью" Протасевич расплакался и сказал, что "больше не хочет лезть в никакие разборки". Именно в тот момент на его руках зрители заметили следы от наручников.
- Отец активиста уверен, что сына шантажировали, ведь в соседней камере удерживают его девушку – Софию Сапегу.