Реакция Тихановской

Политик подчеркнула, что к задержанному активисту применяли пытки. Об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с мэром Варшавы.

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По словам Тихановской, подобные видеозаписи с "признаниями" белорусских оппозиционеров время от времени появляются.

Мы должны понимать, в каких условиях находятся эти люди. К ним применяют пытки и насилие. Поэтому мы не должны верить высказываниям Романа Протасевича, поскольку понимаем, как его заставили это сказать,

– сказала оппозиционерка.

Силовики применяли к Протасевичу медикаменты, – Путило

Степан Путило назвал "интервью" Протасевича результатом невыносимых пыток и "грамотно вызванными у Романа убеждениями о тотальном предательстве со стороны его бывшего окружения", пишет Forbes.

"Мы знаем, что перед подобными допросами используют и психологическое воздействие, и специальные медицинские препараты, соответствующие психоэмоциональному состоянию и характеру Романа – для повышения его болтливости и развития бурной фантазии на основании одного раза услышанных слухов", – отметил Путило.

Он отметил, что об этом может говорить и нервный срыв Романа в конце "интервью".

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