Протасевич сначала сам обратил внимание на то, что ранее много критиковал Лукашенко. Якобы ему казалось тогда, что на это есть причины.

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"Но я всю жизнь был журналистом. И когда я стал все больше "втягиваться" именно не в политическую работу, тем больше мне хотелось оттуда бежать", – якобы считает он.

Как подчеркнул журналист, он вроде бы стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Лукашенко, на самом деле были попыткой давления на него.

Во многих моментах, извините за такое высказывание, он действовал как человек со стальными яйцами, несмотря на все давление,

– сказал Протасевич.

Активист добавил, что все же были моменты, когда он считал, что решение белорусского президента (самопровозглашенного – 24 канал) были ошибочными.

Отрывок из интервью, где говорится о Лукашенко: смотрите видео

После этого интервьюер спросил задержанного журналиста: "Если одним словом сказать, вы Лукашенко уважаете?" "Безусловно", – ответил Протасевич.

Протасевича могли вынудить к этому интервью

То, какой вид Протасевич имеет в кадре, может свидетельствовать о том, что интервью он давал под давлением. У него вспухшее лицо – вероятно, из-за избиения. Заметно, что у парня дрожит голос.

Правозащитники раскритиковали телеканал за это интервью. Они считают, что к журналисту применяли пытки, чтобы он говорил то, что выгодно режиму Лукашенко.

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