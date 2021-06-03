Кроме этого, Протасевич хвалит условия содержания в СИЗО. Он даже заявляет, что якобы "заключенные не могут доесть все выданное им мясо".

Читайте также За Протасевичем и Сапегой в Греции следили агенты с российскими паспортами, – СМИ

Франтишек Вячорка, помощник белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, убежден, что такие показания Протасевич давал под пытками.

"Это слова заложника, который находится под психологическим давлением, манипуляциями, а, возможно, и под психологическим насилием", – сказал он изданию The Insider.

Анонс интервью в эфире пропагандистского телеканала: смотрите видео

Раскритиковали намерения государственного телеканала выпустить в эфир полное интервью с Протасевичем и в правозащитном центре "Весна"

Его руководитель Олесь Беляцкий также считает, что все, сказанное там Протасевичем, было записано под давлением, по меньшей мере – психологическим.

Все, что он говорит, это чистая пропаганда, под которой нет никакой правдивой основы,

– подчеркнул он.

По его мнению, белорусские спецслужбы заставили Романа Протасевича дать показания, поскольку выдвинутые против него обвинения - "несправедливые, но очень серьезные".

Режим Лукашенко обвиняет Протасевича по статьям об:

организации массовых беспорядков;

организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок;

разжигании социальной розни по профессиональному принципу.

Протасевич является основателем телеграмм-каналов NEXTA, которые фактически стали площадкой для объединения молодежи, выступающих против режима белорусского диктатора.

Справка. Накануне государственный белорусский телеканал опубликовал новые кадры с допроса Протасевича. Там он рассказывает о якобы конфликте с соратником.