Крім цього, Протасевич хвалить умови утримання в СІЗО. Він навіть заявляє, що нібито "ув'язнені не можуть доїсти все видане їм м'ясо".

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Франтішек Вячорка, помічник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, переконаний, що такі свідчення Протасевич давав під тортурами.

"Це слова заручника, який перебуває під психологічним тиском, маніпуляціями, а, можливо, і під психологічним насильством", – сказав він виданню The Insider.

Анонс інтерв'ю в ефірі пропагандистського телеканалу: дивіться відео



Розкритикували наміри державного телеканалу випустити в ефір повне інтерв'ю з Протасевичем й у правозахисному центрі "Весна"

Його керівник Олесь Біляцький також вважає, що все, сказане там Протасевич, було записане під тиском, щонайменше – психологічним.

Все, що він говорить, це чиста пропаганда, під якою немає ніякої правдивої основи,

– наголосив він.

На його думку, білоруські спецслужби змусили Романа Протасевича дати свідчення, оскільки висунуті проти нього звинувачення - "несправедливі, але дуже серйозні".

Режим Лукашенка звинувачує Протасевича за статтями про:

організацію масових заворушень;

організацію дій, які грубо порушують громадський порядок;

розпалювання соціальної ворожнечі за професійним принципом.

Протасевич є засновником телеграм-каналів NEXTA, які фактично стали майданчиком для об'єднання молоді, які виступають проти режиму білоруського диктатора.

Довідка. Напередодні державний білоруський телеканал опублікував нові кадри із допиту Протасевича. Там він розповідає про нібито конфлікт із соратником.