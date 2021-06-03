Колеги Протасевича розповіли, що в аеропорту Афін блогер бачив людей, які йшли за ним і фотографували. За даними ЗМІ, агенти стежили, щоб визначити, коли блогер здійснить політ над територією Білорусі.
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Чиновники Грецької національної розвідувальної служби заявили, що за Протасевичем в Афінах стежили щонайменше 3 невідомих. Джерело видання Vice World News у Міністерстві внутрішніх справ Греції повідомило, що це могли бути російські агенти.
Після того, як ми зібрали записи з камер відеоспостереження в готелях, з Криту і в аеропорту, стало ясно, що їх відстежували співробітники спецслужб з російськими паспортами,
– мовиться у повідомленні.
Позиція України щодо справи Протасевича
- Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов зауважив, що захоплення літака Ryanair у Білорусі, на якому летіли Сапега та Протасевич, "має всі ознаки операції російських спецслужб".
- Верховна Рада у четвер, 3 травня, проголосувала за постанову щодо примусової посадки літака компанії Ryinair у Мінську. Ініціативу, яка засуджує дії білоруської влади, підтримали 280 нардепів.