Якобы "признание" Протасевича есть на видео интервью, которое опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.
Важно Белорусские пропагандисты анонсировали интервью с Протасевичем: что с ним не так
Заявление Протасевича
Я признаю, что был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа (9 августа 2020 года – 24 канал). Как только мне предоставили документы, предъявили обвинения, я сразу признал вину по 342-й части Уголовного кодекса,
– сказал на видео Протасевич.
В этой статье говорится об организации массовых несанкционированных акций.
По словам журналиста, призывы, которые он опубликовал, поспособствовали тому, что "на улицах начались беспорядки и Минск 3 дня жил в состоянии хаоса".
Протасевич "признал" свою вину в беспорядках: смотрите видео
Задержание Романа Протасевича: основное
- 23 мая в Минске вынужденно посадили самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, якобы из-за угрозы заминирования.
- С самолета сняли, а впоследствии и задержали, основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Им обоим грозит до 15 лет заключения из-за "организации беспорядков".
- Международное сообщество возмутили такие действия режима Александра Лукашенко. После этого ряд государств остановили авиасообщение с Беларусью, среди них и Украина. Кроме того, ЕС готовит санкции.