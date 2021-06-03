Якобы "признание" Протасевича есть на видео интервью, которое опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

Важно Белорусские пропагандисты анонсировали интервью с Протасевичем: что с ним не так

Заявление Протасевича

Я признаю, что был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа (9 августа 2020 года – 24 канал). Как только мне предоставили документы, предъявили обвинения, я сразу признал вину по 342-й части Уголовного кодекса,

– сказал на видео Протасевич.

В этой статье говорится об организации массовых несанкционированных акций.

По словам журналиста, призывы, которые он опубликовал, поспособствовали тому, что "на улицах начались беспорядки и Минск 3 дня жил в состоянии хаоса".

Важно! Белорусские правозащитники из центра "Весна" заявляют, что интервью с Протасевичем записали под давлением, по меньшей мере – психологическим. Кроме того, эксперты отмечают, что на лице журналиста заметна припухлость, а его голос дрожит.

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