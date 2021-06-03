Начебто "зізнання" Протасевича є на відео інтерв'ю, яке опублікував білоруський державний телеканал ОНТ.
Важливо Білоруські пропагандисти анонсували інтерв'ю з Протасевичем: що з ним не так
Заява Протасевича
Я визнаю, що був одним з тих людей, які опублікували заклики вийти на вулицю 9 числа (9 серпня 2020 року – 24 канал). Як тільки мені надали документи, пред'явили звинувачення, я відразу визнав провину за 342-ю частиною Кримінального кодексу,
– сказав на відео Протасевич.
У цій статті йдеться про організацію масових несанкціонованих акцій.
За словами журналіста, заклики, які він опублікував, посприяли тому, що "на вулицях почалися заворушення і Мінськ 3 дні жив у стані хаосу".
Протасевич "визнав" свою вину у заворушеннях: дивіться відео
Затримання Романа Протасевича: основне
- 23 травня у Мінську вимушено посадили літак Ryanair, який виконував рейс Афіни – Вільнюс, начебто через загрозу замінування.
- З літака зняли, а згодом і затримали, засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу. Їм обом загрожує до 15 років ув'язнення через "організацію заворушень".
- Міжнародну спільноту обурили такі дії режиму Олександра Лукашенка. Після цього низка держав зупинила авіасполучення з Білоруссю, серед них і Україна. Крім того, ЄС готує санкції.