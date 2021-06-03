Начебто "зізнання" Протасевича є на відео інтерв'ю, яке опублікував білоруський державний телеканал ОНТ.

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Заява Протасевича

Я визнаю, що був одним з тих людей, які опублікували заклики вийти на вулицю 9 числа (9 серпня 2020 року – 24 канал). Як тільки мені надали документи, пред'явили звинувачення, я відразу визнав провину за 342-ю частиною Кримінального кодексу,

– сказав на відео Протасевич.

У цій статті йдеться про організацію масових несанкціонованих акцій.

За словами журналіста, заклики, які він опублікував, посприяли тому, що "на вулицях почалися заворушення і Мінськ 3 дні жив у стані хаосу".

Важливо! Білоруські правозахисники з центру "Весна" заявляють, що інтерв'ю з Протасевичем записали під тиском, щонайменше – психологічним. Крім того, експерти наголошують, що на обличчі журналіста помітна припухлість, а його голос тремтить.

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