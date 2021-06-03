Протасевич спочатку сам звернув увагу на те, що раніше багато критикував Лукашенка. Мовляв, йому здавалося тоді, що на це є причини.

Читайте також Протасевич в інтерв'ю пропагандистам визнав свою "провину" в закликах до протестів

"Але я все життя був журналістом. І коли я став все більше "втягуватися" саме не у політичну роботу, тим більше мені хотілося звідти втікати", – нібито вважає він.

Як підкреслив журналіст, він начебто став розуміти, що багато речей, за які критикували Лукашенка, насправді були спробою тиску на нього.

У багатьох моментах, вибачте за таке висловлювання, він діяв як людина зі стальними яйцями, попри весь тиск,

– сказав Протасевич.

Активіст додав, що все ж таки були моменти, коли він вважав, що рішення білоруського президента (самопроголошеного – 24 канал) були помилковими.

Уривок з інтерв'ю, де мовиться про Лукашенка: дивіться відео



Після цього інтерв'юєр запитав затриманого журналіста: "Якщо одним словом сказати, ви Лукашенка поважаєте? "Безумовно", – відповів Протасевич.

Протасевича могли змусити до цього інтерв'ю