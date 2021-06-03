За словами Протасевича, на які його наштовхнув пропагандистський журналіст, лідерка протестів Тихановська прекрасно розуміла кінцевий результат подій. Начебто люди мали б вийти від голоду на вулиці.
Зверніть увагу Білоруські пропагандисти анонсували інтерв'ю з Протасевичем: що з ним не так
"Люди мають вийти на голодні бунти"
Після реакції Лукашенка на протести, їхнє силове придушення і затримання активістів, Європейський Союз і США ввели санкції. Це було однією з цілей протесту, розповів Протасевич. Начебто економічні обмеження затиснули простих білоруських громадян і вони б мали вийти на бунт.
Санкції потрібно для того, щоб економіка Білорусі зруйнувалася якомога швидше. І якщо зазнає краху економіка, люди вийдуть на протести для того, щоб… ну, це будуть голодні бунти. І це по суті і є однією із цілей економічних санкцій,
– заявив Протасевич.
На запитання пропагандистського ведучого, чи "Тихановська розуміє, що люди будуть голодати, щоб вирішити її питання", Протасевич відповів, що "більш ніж впевнений".
Інтерв'ю Протасевича пропагандистам
- Білоруські правозахисники з центру "Вясна" заявляють, що інтерв'ю з Протасевичем записали під тиском. У найлегшому його варіанті – психологічному.
- Експерти наголошують, що на обличчі журналіста помітна припухлість, а голос тремтить.
- Те, про, що говорив один із засновників телеграм-каналу NEXTA, цілком може свідчити про примус з боку силовиків.
- Наприклад, під час розмови, яку транслювали на білоруському ТБ, Протасевич зізнався, що закликав до протестів у Білорусі. Ба більше, сказав, що був одним з перших, хто їх поширював.
- Дії Лукашенка він охарактеризував як дії "людини зі сталевими яйцями". Він начебто зрозумів, що багато чого, за що критикував режим – було даремним.
- Журналіст зазначив, що NEXTA був головним координаційним чатом вуличних акцій – "всієї інформаційної війни". І назвав прізвища усіх причетних.