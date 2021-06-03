Засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич в інтерв'ю білоруському телеканалу ОНТ назвав прізвища координаторів протестів.

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Журналіст зазначив, що NEXTA був головним координаційним чатом вуличних акцій – "всієї інформаційної війни".

До нього мали стосунок такі журналісти та активісти: Степан Путіло, Ян Рудик, Тадеуш Дічан, Франак Вечерко, Антон Мотолько, Даниїл Богданович, Артем Шрайбман, Едуард і Вікторія Пальчіс, Дюшкевіч, Анастасія Рогатко, Дмитро Навоша, Євген Малаховський.

Протасевич додав, що це тільки ті прізвища, які він відразу згадав. Журналіст зазначив, що за конкретні тези, за якими потрібно було відпрацьовувати новини, відповідав Франак Вечерко. А Дмитро Навоша та Євген Малаховський працювали в основному з вуличними чатами.

Там здебільшого приймали основні рішення: де пройде наступна акція, якої інформаційної повістки слід дотримуватися. Обговорювалися всі актуальні події,

– додав Протасевич.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Роман Протасевич визнав свою "провину" в закликах до протестів.

Важливо! Білоруські правозахисники з центру "Весна" заявляють, що інтерв'ю з Протасевичем записали під тиском, щонайменше – психологічним. Крім того, експерти наголошують, що на обличчі журналіста помітна припухлість, а його голос тремтить.

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