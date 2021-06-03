Основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью белорусскому телеканалу ОНТ назвал фамилии координаторов протестов.

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Протасевич "слил" координаторов протестов

Журналист отметил, что NEXTA был главным координационным чатом уличных акций – "всей информационной войны".

К нему имели отношение такие журналисты и активисты: Степан Путило, Ян Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, Антон Мотолько, Даниил Богданович, Артем Шрайбман, Эдуард и Виктория Пальчис, Дюшкевич, Анастасия Рогатко, Дмитрий Навоша, Евгений Малаховский.

Протасевич добавил, что это только те фамилии, которые он сразу вспомнил. Журналист отметил, что за конкретные тезисы, по которым нужно было отрабатывать новости, отвечал Франак Вечерко. А Дмитрий Навоша и Евгений Малаховский работали в основном с уличными чатами.

Там преимущественно принимали основные решения: где пройдет следующая акция, какой информационной повестки следует придерживаться. Обсуждались все актуальные события,

– добавил Протасевич.

Напомним, ранее стало известно, что Роман Протасевич признал свою "вину" в призывах к протестам.

Важно! Белорусские правозащитники из центра "Весна" заявляют, что интервью с Протасевичем записали под давлением, по меньшей мере – психологическим. Кроме того, эксперты отмечают, что на лице журналиста заметна припухлость, а его голос дрожит.

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