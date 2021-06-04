Протасевич сказав, що більше не хоче лізти у політику. Він з тремтінням у голосі сказав, що хоче мати родину і сподівається з усім впоратися.

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Протасевич заплакав в інтерв'ю

Утримуваний у СІЗО протягом майже двох тижнів Протасевич з'явився на телебаченні із нібито "покаянням". Він сказав, що за цей час обдумав багато речей і про багато чого шкодує.

Я переосмислив для себе дуже багато речей. Не хочу більше ні у політику лізти, ні у якісь брудні розборки. Я просто хочу сподіватися, що зможу впоратися і жити звичайним спокійним життям, завести сім'ю, дітей, перестати бігти від чогось ... Вибачте …

– далі Протасевич розплакався.

Те, як Протасевич плакав, білоруські пропагандисти показували різними планами понад 30 секунд. Його інтерв'юер тим часом незворушно сидів.

Важливо! Білоруські правозахисники з центру "Вясна" заявляють, що інтерв'ю з Протасевичем записали під тиском. Ймовірно, психологічному. Експерти наголошують, що на обличчі журналіста помітна припухлість, а голос тремтить.

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