Заборона вступила в дію з опівночі 5 червня. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС.
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ЄС закрили повітряний простір для білоруських літаків
Таким чином ЄС посилила санкції проти Білорусі.
"Держави-члени будуть зобов'язані відмовити у посадці, вильоті або перельоті на своїй території до всіх літаків, що використовуються білоруськими авіаперевізниками, включаючи маркетингових перевізників", – мовиться у повідомленні.
Це рішення ухвалили через примусову посадку Мінську літака Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича.
До речі, країни ЄС закликали Раду ухвалити заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.
Коротко про заборону польотів для Білорусі
- Європейське агентство авіаційної безпеки дозволило польоти в небі над Білоруссю тільки в надзвичайних ситуаціях.
- Відразу після інциденту з посадкою літака, 24 травня Литва заборонила всі авіарейси, що проходять через Білорусь.
- Згодом Євросоюз заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію.
- Після цього санкції ввела Велика Британія, згодом Польща, Франція та інші країни.
- Закрила авіаційне сполучення з Білоруссю й Україна.