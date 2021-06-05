Запрет вступил в действие с полуночи 5 июня. Соответствующее решение принял Совет ЕС.

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ЕС закрыли воздушное пространство для белорусских самолетов

Таким образом ЕС ужесточила санкции против Беларуси.

"Государства-члены будут обязаны отказать в посадке, вылете или перелете на своей территории до всех самолетов, используемых белорусскими авиаперевозчиками, включая маркетинговых перевозчиков", – говорится в сообщении.

Это решение приняли из-за принудительной посадки Минском самолета Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича.

Важно! В Совете ЕС заявили, что решение соответствует выводам Европейского Совета 24 – 25 мая 2021 года, где лидеры ЕС осудили незаконную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая как угрозу авиационной безопасности. Они также осудили задержание белорусскими властями журналиста Рамана Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Кстати, страны ЕС призвали Совет принять меры, включая дополнительные санкции против физических лиц и субъектов хозяйствования и дальнейшие секторальные экономические санкции.

Коротко о запрете полетов для Беларуси