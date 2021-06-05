Запрет вступил в действие с полуночи 5 июня. Соответствующее решение принял Совет ЕС.
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ЕС закрыли воздушное пространство для белорусских самолетов
Таким образом ЕС ужесточила санкции против Беларуси.
"Государства-члены будут обязаны отказать в посадке, вылете или перелете на своей территории до всех самолетов, используемых белорусскими авиаперевозчиками, включая маркетинговых перевозчиков", – говорится в сообщении.
Это решение приняли из-за принудительной посадки Минском самолета Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича.
Кстати, страны ЕС призвали Совет принять меры, включая дополнительные санкции против физических лиц и субъектов хозяйствования и дальнейшие секторальные экономические санкции.
Коротко о запрете полетов для Беларуси
- Европейское агентство авиационной безопасности разрешило полеты в небе над Беларусью только в чрезвычайных ситуациях.
- Сразу после инцидента с посадкой самолета, 24 мая Литва запретила все рейсы, проходящие через Беларусь.
- Впоследствии Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям летать на свою территорию.
- После этого санкции ввела Великобритания, впоследствии Польша, Франция и другие страны.
- Закрыла авиационное сообщение с Беларусью и Украина.