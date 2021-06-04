В ЄС завершили процедуру введення авіасанкцій щодо Білорусі через нещодавню примусову посадку у Мінську літака Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича.

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Країнам ЄС забороняють літати над Білоруссю

Євросоюз дав зелене світло забороні на посадку літаків, що експлуатуються білоруськими перевізниками, в аеропортах ЄС,

– повідомив Йозвяк.

Крім того, авіакомпанії країн ЄС не зможуть тепер виконувати польоту над Білоруссю.

Процедуру оформлення санкції завершать в обід 4 червня, зміни наберуть чинності з 00:00 5 червня.

Санкції проти Білорусі: що говорили раніше

Про те. що ЄС введе авіаобмеження щодо Білорусі, говорили й раніше. Також санкції, ймовірно, накладуть, на щонайменше 7 людей та 1 організацію. Мовиться про високопоставлених чиновників міністерств оборони та транспорту Білорусі, військових з ВПС, високопоставленого чиновника мінського аеропорту і високопоставленого чиновника цивільної авіації.

Окрім того, уряди ЄС також готують секторальні санкції, які можуть торкнутися продажу облігацій, нафтового сектору та експорту калійних добрив.

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