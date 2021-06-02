За інформацією Eurocontrol, для того, аби дотримуватися санкцій проти Білорусі, авіаперевізники Євросоюзу та Великої Британії у середньому повинні пролетіти на 74 кілометри більше.

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Через обліт Білорусі зросли викиди вуглецю у повітря

Ще до введення заборони на польоти над Білоруссю країну щодня перетинали приблизно 300 рейсів, сотню з них виконували перевізники з ЄС або Великої Британії.

Eurocontrol повідомляє, що тепер щодня спалюють приблизно 79 000 кілограмів пального через перенаправлення авіарейсів в обхід Білорусі.

У результаті у повітря потрапляють додаткові приблизно 250 тисяч кілограмів викидів діоксиду вуглецю. Водночас викид оксидів азоту, забруднювальних речовин, які сприяють смогу та кислотним дощам, збільшується приблизно на 1 200 кілограмів.

Нагадаємо, раніше Євросоюз рекомендував європейським авіаперевізникам обходити Білорусь і заборонив компаніям цієї країни літати у повітряному просторі ЄС.

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