В МИД призвали немедленно освободить журналиста и всех других политических заключенных Беларуси, численность которых растет с каждой неделей.
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МИД Чехии считает выступление белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича на белорусском государственном телевидении вынужденным и манипулируемым. Невероятно, что в XXI веке режим Лукашенко использует методы, известные из жесточайших сталинских репрессий 1930 – 1950 годов, против своих оппонентов. Мы осуждаем эти методы,
– отметили в министерстве.
Дипломаты отметили, что Чехия поддерживает решение Совета Евросоюза о запрете перелетов белорусских авиаперевозчиков через воздушное пространство ЕС.
В ведомстве добавили: "С нашей точки зрения, важно, чтобы санкции против Беларуси не касались рядовых белорусских граждан, а были направлены исключительно на Лукашенко и других ответственных лиц, которые путем жестоких репрессий помогают сохранить его авторитарный режим у власти".
Глава МИД встретится с Тихановской
Со своей стороны глава МИД Якуб Кулханек сообщил, что в среду, 9 июня, планирует провести встречу со Светланой Тихановской.
Мы обсудим ситуацию в Беларуси и, конечно же, дело Романа Протасевича, Игоря Лосика и других политзаключенных,
– подытожил он.
К теме Результат пыток, – Тихановская и NЕХТА отреагировали на "интервью" Протасевича
Главное об "интервью" журналиста
- 3 июня на Белорусском государственном телеканале вышло "интервью" с задержанным Протасевичем.
- В нем журналист "признал" свою вину в организации массовых беспорядков, а главной их целью парень назвал – крах экономики страны.
- Он охарактеризовал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко как "человека со стальными яйцами".
- В конце так называемого "интервью" Протасевич прослезился и сказал, что "больше не хочет лезть ни в какие разборки". Именно в тот момент на его руках зрители заметили следы от наручников.
- Отец активиста уверен, что сына шантажировали, ведь в соседней камере удерживают его девушку – Софию Сапегу.