В пресс-конференции должен был принять участие Департамент по авиации Министерства транспорта, Следственного комитета, Минобороны, а также представители пограничного комитета и "другие релевантные спикеры".

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За несколько минут до начала привели Протасевича

Однако за считанные минуты до начала занесли табличку с именем Романа Протасевича. Объяснили якобы в последний момент, "он захотел поучаствовать" и руководство Беларуси нашло такую возможность.

Задержанный активист был без наручников. Протасевич назвал шуткой информацию телеграмм-каналов о том, что его избивал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Даже комментировать ничего не буду, это просто смешно...Я прекрасно себя чувствую, у меня нет никаких жалоб,
 – сказал журналист.

Что утверждали силовики на пресс-конференции

  • Департамент По авиации обнародовал запись переговоров диспетчеров аэропортов Минска и Вильнюса.
  • Белорусская сторона просила частоту для связи с представителями Ryanair, а диспетчер из Минска сообщил литовскому коллеге об угрозе взрыва.
  • Командующий Военно-воздушных сил Беларуси Игорь Голуб настаивал, будто никакого перехвата рейса Ryanair не было.

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