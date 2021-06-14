В пресс-конференции должен был принять участие Департамент по авиации Министерства транспорта, Следственного комитета, Минобороны, а также представители пограничного комитета и "другие релевантные спикеры".

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За несколько минут до начала привели Протасевича

Однако за считанные минуты до начала занесли табличку с именем Романа Протасевича. Объяснили якобы в последний момент, "он захотел поучаствовать" и руководство Беларуси нашло такую возможность.

Задержанный активист был без наручников. Протасевич назвал шуткой информацию телеграмм-каналов о том, что его избивал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Даже комментировать ничего не буду, это просто смешно...Я прекрасно себя чувствую, у меня нет никаких жалоб,

– сказал журналист.

Важно! Наиболее вероятно, что Протасевич делает такие заявления из-за пыток со стороны силовиков. Поскольку на прошлых видео с ним видны раны на руках от наручников и синяки на лбу.

Что утверждали силовики на пресс-конференции

Департамент По авиации обнародовал запись переговоров диспетчеров аэропортов Минска и Вильнюса.

Белорусская сторона просила частоту для связи с представителями Ryanair, а диспетчер из Минска сообщил литовскому коллеге об угрозе взрыва.

Командующий Военно-воздушных сил Беларуси Игорь Голуб настаивал, будто никакого перехвата рейса Ryanair не было.

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