За словами Дмитра Протасевича, його сина витягнули на так зване "інтерв'ю", порушуючи усі мислимі закони. Чоловік переконаний: це зробили задля здійснення бажання Лукашенка.

Зауважте Адвокатка нарешті змогла потрапити до Протасевича, але їй нічого не дозволяють, – батько

Вони хочуть почути від нього те, що хоче почути Лукашенко, і на це все направлено. Є три основних посили його "каяття", якщо так можна сказати,

– наголосив Дмитро Протасевич.

Що хотів почути Лукашенко

За словами Дмитра Протасевича, від його сина хотіли добитися таких посилів:

Опозиція "живе на гроші Заходу".

В опозиції – розкол.

Білоруси мають побачити, що опозиція начебто "ні на що не годиться", їм "потрібні тільки гроші", вони "живуть на західні гранти", "взагалі нічого не варті" і "як особистості нічого собою не являють".

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