За словами Дмитра Протасевича, його сина витягнули на так зване "інтерв'ю", порушуючи усі мислимі закони. Чоловік переконаний: це зробили задля здійснення бажання Лукашенка.
Зауважте Адвокатка нарешті змогла потрапити до Протасевича, але їй нічого не дозволяють, – батько
Вони хочуть почути від нього те, що хоче почути Лукашенко, і на це все направлено. Є три основних посили його "каяття", якщо так можна сказати,
– наголосив Дмитро Протасевич.
Що хотів почути Лукашенко
За словами Дмитра Протасевича, від його сина хотіли добитися таких посилів:
- Опозиція "живе на гроші Заходу".
- В опозиції – розкол.
- Білоруси мають побачити, що опозиція начебто "ні на що не годиться", їм "потрібні тільки гроші", вони "живуть на західні гранти", "взагалі нічого не варті" і "як особистості нічого собою не являють".
Затримання Протасевича: останні новини
- Софія Сапега – дівчина Романа Протасевича – написала батькам перший лист зі СІЗО. Вона попросила рідних не звинувачувати Протасевича у тому, що все так вийшло. Дівчина зізналася: блогер оберігав її та дбав як умів.
- Тим часом головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вперше публічно назвав Олександра Лукашенка диктатором.