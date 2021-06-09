По словам Дмитрия Протасевича, его сына вытащили на так называемое "интервью", нарушая все мыслимые законы. Мужчина убежден: это сделали для осуществления желания Лукашенко.

Обратите внимание Адвокат наконец смогла попасть к Протасевичу, но ей ничего не позволяют, – отец

Они хотят услышать от него то, что хочет услышать Лукашенко, и на это все направлено. Есть три основных посыла его "раскаяния", если так можно сказать,
 –  подчеркнул Дмитрий Протасевич.

Что хотел услышать Лукашенко

По словам Дмитрия Протасевича, от его сына хотели добиться таких посылов:

  • Оппозиция "живет на деньги Запада".
  • В оппозиции – раскол.
  • Белорусы должны увидеть, что оппозиция вроде бы "ни на что не годится", им "нужны только деньги", они "живут на западные гранты", "вообще ничего не стоят" и "как личности ничего собой не представляют".

Задержание Протасевича: последние новости

  • София Сапега – девушка Романа Протасевича – написала родителям первое письмо из СИЗО. Она попросила родных не обвинять Протасевича в том, что все так получилось. Девушка призналась: блогер оберегал ее и заботился как умел.
  • Между тем главный дипломат ЕС Жозеп Боррель впервые публично назвал Александра Лукашенко диктатором.