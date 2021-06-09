По словам Дмитрия Протасевича, его сына вытащили на так называемое "интервью", нарушая все мыслимые законы. Мужчина убежден: это сделали для осуществления желания Лукашенко.

Обратите внимание Адвокат наконец смогла попасть к Протасевичу, но ей ничего не позволяют, – отец

Они хотят услышать от него то, что хочет услышать Лукашенко, и на это все направлено. Есть три основных посыла его "раскаяния", если так можно сказать,

– подчеркнул Дмитрий Протасевич.

Что хотел услышать Лукашенко

По словам Дмитрия Протасевича, от его сына хотели добиться таких посылов:

Оппозиция "живет на деньги Запада".

В оппозиции – раскол.

Белорусы должны увидеть, что оппозиция вроде бы "ни на что не годится", им "нужны только деньги", они "живут на западные гранты", "вообще ничего не стоят" и "как личности ничего собой не представляют".

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