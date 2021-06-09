По словам Дмитрия Протасевича, его сына вытащили на так называемое "интервью", нарушая все мыслимые законы. Мужчина убежден: это сделали для осуществления желания Лукашенко.
Обратите внимание Адвокат наконец смогла попасть к Протасевичу, но ей ничего не позволяют, – отец
Они хотят услышать от него то, что хочет услышать Лукашенко, и на это все направлено. Есть три основных посыла его "раскаяния", если так можно сказать,
– подчеркнул Дмитрий Протасевич.
Что хотел услышать Лукашенко
По словам Дмитрия Протасевича, от его сына хотели добиться таких посылов:
- Оппозиция "живет на деньги Запада".
- В оппозиции – раскол.
- Белорусы должны увидеть, что оппозиция вроде бы "ни на что не годится", им "нужны только деньги", они "живут на западные гранты", "вообще ничего не стоят" и "как личности ничего собой не представляют".
Задержание Протасевича: последние новости
- София Сапега – девушка Романа Протасевича – написала родителям первое письмо из СИЗО. Она попросила родных не обвинять Протасевича в том, что все так получилось. Девушка призналась: блогер оберегал ее и заботился как умел.
- Между тем главный дипломат ЕС Жозеп Боррель впервые публично назвал Александра Лукашенко диктатором.