О деталях рассказал отец Романа – Дмитрий Протасевич. Он отметил, неизвестно, как лечили его сына.

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Адвоката не пускали к Протасевичу 11 дней

Дмитрий Протасевич отметил, что адвокат не могла попасть к своему подзащитному в течение 11 дней. Накануне следственные действия с Романом продолжались 7 часов.

К сожалению, у нас адвокат тоже является заложником системы и дает подписку о неразглашении: нельзя разглашать статьи, которые инкриминируются, состояние подзащитного. В общем, практически все нельзя,

– пояснил Дмитрий Протасевич.

Что до видео, на котором Роман якобы признается в содеянном, отец говорит, что это издевательство. Так как его заставили говорить то, что хочет услышать Александр Лукашенко. Сейчас главная цель Дмитрия Протасевича – помочь сыну, состояние здоровья которого его очень волнует.

Родители пытаются наладить связь с СИЗО

Мы стараемся найти к нему путь. У людей, содержащихся в СИЗО, есть счет, на который они могут заказывать книги в соседнем магазине. Почему-то книги передавать нельзя. У дочки книгу не приняли, которую она передавала. И денег на счету нет, хотя они туда ушли,

– делится деталями Дмитрий Протасевич.

Отметим, что предыдущий раз адвокат попалак Протасевичу только через несколько дней после задержания. Именно тогда она дала подписку о неразглашении.

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Коротко о задержании Романа Протасевича: