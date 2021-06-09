О деталях рассказал отец Романа – Дмитрий Протасевич. Он отметил, неизвестно, как лечили его сына.
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Адвоката не пускали к Протасевичу 11 дней
Дмитрий Протасевич отметил, что адвокат не могла попасть к своему подзащитному в течение 11 дней. Накануне следственные действия с Романом продолжались 7 часов.
К сожалению, у нас адвокат тоже является заложником системы и дает подписку о неразглашении: нельзя разглашать статьи, которые инкриминируются, состояние подзащитного. В общем, практически все нельзя,
– пояснил Дмитрий Протасевич.
Что до видео, на котором Роман якобы признается в содеянном, отец говорит, что это издевательство. Так как его заставили говорить то, что хочет услышать Александр Лукашенко. Сейчас главная цель Дмитрия Протасевича – помочь сыну, состояние здоровья которого его очень волнует.
Родители пытаются наладить связь с СИЗО
Мы стараемся найти к нему путь. У людей, содержащихся в СИЗО, есть счет, на который они могут заказывать книги в соседнем магазине. Почему-то книги передавать нельзя. У дочки книгу не приняли, которую она передавала. И денег на счету нет, хотя они туда ушли,
– делится деталями Дмитрий Протасевич.
Отметим, что предыдущий раз адвокат попалак Протасевичу только через несколько дней после задержания. Именно тогда она дала подписку о неразглашении.
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Коротко о задержании Романа Протасевича:
- 23 мая основатель телеграм-канала Next Роман Протасевич летел со своей девушкой Софией Сапегой из Афин в Вильнюс.
- Самолет вынужденно посадили в Минске – якобы из-за угрозы минирования.
- Протасевича и Сапегу задержали.
- Журналисту в Беларуси инкриминируют организацию массовых беспорядков. Также намерены допросить Протасевича так называемые следователи боевиков с Донбасса, поскольку белорус яеобы воевал в составе батальона "Азов". В самом "Азове" говорят, что Протасевич участия в боевых действиях не принимал.