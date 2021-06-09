Це трапилось 8 червня під час пленарної дискусії в Європарламенті в Страсбурзі. Тоді мовилось про примусову посадку літака з Романом Протасевичем в Мінську.

До теми Байден ще на рік продовжив санкції проти Білорусі

Перед нами диктатор, – Боррель про Лукашенка

Відповідну заяву Жозеп Боррель зробив після відповідних слів євродепутатів про Лукашенка.

Я згоден з усіма вами, що перед нами диктатор,

– заявив представник ЄС із зовнішньої політики.

Він також заявив, що погоджується з тим, що:

Лукашенко користується підтримкою Росії;

вони повинні продовжувати чинити тиск і використовувати всі можливості і інструменти для підтримки громадянського суспільства в Білорусі.

Дипломат також пригадав, що Росія надала Білорусі фінансову допомогу на суму 500 мільйонів доларів та що підтримка Росії дуже важлива для Лукашенка.

До речі, глави МЗС країн ЄС 21 червня мають узгодити проміжний список санкцій щодо кількох фізичних і юридичних осіб Білорусі. У список можуть потрапити працівники Міноборони, Мінтранспорту Білорусі, мінського аеропорту і цивільної авіації, а також службовці військово-повітряних сил.

Посадка літака в Мінську та реакція світу: коротко