Це трапилось 8 червня під час пленарної дискусії в Європарламенті в Страсбурзі. Тоді мовилось про примусову посадку літака з Романом Протасевичем в Мінську.
До теми Байден ще на рік продовжив санкції проти Білорусі
Перед нами диктатор, – Боррель про Лукашенка
Відповідну заяву Жозеп Боррель зробив після відповідних слів євродепутатів про Лукашенка.
Я згоден з усіма вами, що перед нами диктатор,
– заявив представник ЄС із зовнішньої політики.
Він також заявив, що погоджується з тим, що:
- Лукашенко користується підтримкою Росії;
- вони повинні продовжувати чинити тиск і використовувати всі можливості і інструменти для підтримки громадянського суспільства в Білорусі.
Дипломат також пригадав, що Росія надала Білорусі фінансову допомогу на суму 500 мільйонів доларів та що підтримка Росії дуже важлива для Лукашенка.
До речі, глави МЗС країн ЄС 21 червня мають узгодити проміжний список санкцій щодо кількох фізичних і юридичних осіб Білорусі. У список можуть потрапити працівники Міноборони, Мінтранспорту Білорусі, мінського аеропорту і цивільної авіації, а також службовці військово-повітряних сил.
Посадка літака в Мінську та реакція світу: коротко
- У Мінську 23 травня посадили літак, який прямував з Афін до Вільнюса нібито через замінування. Однак вибухівки та не знайшли. Щоправда, затримали засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу, які перебували на борту.
- Багато країн засудили такі дії. Ба більше, припинили авіасполучення з Білоруссю. Зокрема Євросоюз заборонив своїм авіакомпаніям виконувати польоти у повітряному просторі Білорусі та заборонили білоруським перевізникам приземлятися в аеропортах країн ЄС.
- Велика Британія ввела санкції проти 99 фізичних і юридичних осіб та заявила про припинення авіасполучення.
- Україна також припинила авіасполучення з Білоруссю.