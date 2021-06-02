Що відомо про гроші для Білорусі

Держави домовилися про кредит 21 грудня 2020 року. Другий транш на рахунок мінфіну Білорусі надійшов 2 червня 2021 року.

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Відповідно до угоди між урядами Білорусі та Росії про надання Білорусі державного фінансового кредиту, на рахунок міністерства фінансів надійшли кошти другого траншу державного фінансового кредиту у сумі, еквівалентній 500 мільйонів доларів,

– заявили у міністерстві.

У вересні минулого року Путін казав, що Росія "надасть Білорусі у цей складний момент державний кредит у розмірі 1,5 мільярда доларів". Третину цієї суми Мінськ отримає від Євразійського економічного союзу.

Деталі зустрічі політиків

Розмова самопроголошеного президента та очільника Кремля відбулася у Сочі 28 травня. Вона тривала близько 5 годин. До речі, Лукашенко на зустріч з Путіним взяв свого сина Миколу.

Політики зустрілися на тлі міжнародного скандалу – посадки у Мінську пасажирського літака Ryanair, який летів з Афін та Вільнюса, та затримання засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича і його дівчини-росіянки Софії Сапеги.

Під час розмови Путін та Лукашенко також обговорили економічне співробітництво і "розвиток двосторонніх відносин".

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