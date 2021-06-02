Что известно о деньгах для Беларуси

Государства договорились о кредите 21 декабря 2020 года. Второй транш на счет Минфина Беларуси поступил 2 июня 2021 года.

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В соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и России о предоставлении Беларуси государственного финансового кредита на счет министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 500 миллионов долларов,

– заявили в министерстве.

В сентябре прошлого года Путин говорил, что Россия "предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов". Треть этой суммы Минск получит от Евразийского экономического союза.

Детали встречи политиков

Разговор самопровозглашенного президента и главы Кремля состоялся в Сочи 28 мая. Он длился около 5 часов. Кстати, Лукашенко на встречу с Путиным взял своего сына Николая.

Политики встретились на фоне международного скандала – посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair, летевшего из Афин и Вильнюс, и задержания основателя белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки-россиянки Софии Сапеги.

Во время разговора Путин и Лукашенко обсудили экономическое сотрудничество и "развитие двусторонних отношений".

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