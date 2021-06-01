28 и 29 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Сочи с визитом на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Большая часть последнего разговора остается закрытой, ни одна из сторон деталей не раскрывает.

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Лукашенко на переговоры с Путиным привез своего сына / Фото Getty Images

Деньги и влияние

В течение двух дней Путин с Лукашенко обсуждали транш для Беларуси, ситуацию с перехваченным самолетом Ryanair и помощь России в возвращении из Европы белорусов, которые застряли в странах Европейского Союза из-за остановки авиасообщения.

Директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий говорит, что это последний транш из кредита на сумму 1,5 миллиардов, договоренность о которой была достигнута между Лукашенко и Путиным в сентябре прошлого года в Сочи. Кремль согласился выделить эти средства для стабилизации экономической ситуации в Беларуси в обмен на запуск Лукашенко общенационального диалога с оппозицией и проведение конституционной реформы.

Но до конца года Лукашенко смог полностью подавить протесты с помощью грубой силы и массовых репрессий, стабилизировав свое положение. Вместо выполнения "сочинских соглашений" Лукашенко стал пытаться убедить Путина не вмешиваться во внутренние дела Беларуси и оставить его у власти до истечения его нынешнего президентского срока, то есть до 2025 года,

– рассказал эксперт.

По словам Сивицкого, Кремль не отказался от своих первоначальных планов. Поэтому Москва, говорит эксперт, скорее всего выделила последний транш для того, чтобы соблюсти условия "сочинской сделки" со своей стороны.

Это последняя порция экономической поддержки для Лукашенко. Пока он не начнет выполнять свои обязательства, никакой другой экономической помощи не будет,

– добавил эксперт.

У Лукашенко проблемы?

Директор аналитических проектов в БелаПАН Александр Класковский рассказал, что 500 миллионов долларов – "не большое достижение". Этих средств будет мало, потому что белорусским властям надо выплатить в 2021 году до 3 миллиардов внешнего долга. Кроме того, в бюджете Беларуси большой дефицит.

Александр Класковский / Фото – фейсбук Александра Класковского

Это не новые деньги, их Путин пообещал еще в прошлом году. Просто этот транш завис по разным причинам. Лукашенко подталкивали к "конституционной реформе", и он (Лукашенко) заявил, что в начале следующего года будет проведен референдум по новой Конституции и уже есть созданная конституционная комиссия. Возможно, этот график соблюдается, потому что на этом настаивает Москва,

– говорит Класковский.

По словам эксперта, Беларусь нуждается в гораздо большем количестве денег. Поэтому результаты переговоров с Путиным выглядят "весьма скромно".

Лукашенко хотел гораздо большей поддержки. Москва заинтересована держать своего белорусского партнера в таком полуголодной пайке, чтобы добиваться от него уступок по части интеграции. Возможно, Москва хочет, чтобы он продал какие-то важные активы, которые будут интересны российскому капиталу, или разместить свою военную базу на территории Беларуси. Ну и транзит власти тоже, видимо, озвучивается за кулисами. Так что счет у Кремля к Лукашенко может быть большим,

– добавил эксперт.

Конфиденциальность и секретность переговоров

Большая часть разговора была закрытой и ни одна из сторон не раскрывает деталей, о чем именно шла речь. По словам Сивицкого, такая конфиденциальность и секретность переговоров может свидетельствовать о том, что их предметом выступает вопрос разрешения политического кризиса и то, что Лукашенко может уйти с политической сцены.

Таким образом, Кремль по-прежнему настаивает на выполнении им "сочинских договоренностей", но пока что Москва готова предоставить определенные персональные финансовые гарантии и гарантии безопасности Лукашенко и его семьи, если он примет российский план урегулирования,

– добавил Директор минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

После того, как Лукашенко в 2019 году отказался от углубленной интеграции с Россией в рамках Союзного государства, этот проект потерял свою актуальность для Кремля, говорит Арсений Сивицкий. По его словам, создание полноценного Союзного государства в результате углубленной интеграции рассматривалось как один из сценариев транзита власти в России и решение "проблемы 2024", когда у Владимира Путина заканчивается нынешний президентский срок. После отказа Лукашенко глубже интегрироваться, Кремль запустил другие сценарии, между которыми он и будет выбирать. Один из них предполагает "обнуление" сроков для Путина, второй – "пожизненное сенаторство" для него в случае его ухода в отставку.

Арсений Сивицкий / Фото – фейсбук Арсения Сивицкого

Если раньше до 2019 года, говорит эксперт, Москва была готова платить за углубленную интеграцию в виде сохранения скидок на российские энергоресурсы, а также компенсацией потерь белорусским НПЗ за налоговый маневр в нефтяной отрасли России, то сейчас Кремль больше не поднимает эту тему вообще.

Это не значит, что Кремль отказался от планов удержания Беларуси в своей сфере влияния. Просто сейчас эти планы будут реализовываться другими инструментами, преимущественно путем экономической экспансии российских финансово-промышленных групп, навязывания определенных институциональных форматов экономического сотрудничества, а также продвижения политической реформы в Беларуси, направленной на "экспорт управляемой демократии",

– говорит эксперт.

Арсений Сивицкий отмечает, что источники из управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами АП РФ показывают, что Кремль хотел бы инициировать трансформацию Беларуси из "суперпрезидентской" в парламентскую (или парламентско-президентскую форму правления. Это позволит расширить инструментарий влияния на внутриполитические процессы внутри Беларуси путем инвестиций в политические проекты и партии, финансовая поддержка которых со стороны России гарантирует их господствующее положение в политической системе.

"Беларусь может стать для Кремля экономическим хабом"

21 декабря 2020 года Конгресс США принял "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси". Новый закон расширяет полномочия президента США относительно возможного введения новых санкций, в том числе в связи с "противоречивыми президентскими выборами в Беларуси 2020 года и последующими репрессиями со стороны ее власти".

По словам Сивицкого, этот документ предусматривает возможность ввести санкции против России за вмешательство во внутренние дела Беларуси и подрыв ее суверенитета через навязывание углубленной интеграции в рамках Союзного государства. Эксперт уверен, что Кремль сейчас избегает любых рисков новых западных санкций. "Поэтому это дополнительный сдерживающий фактор от поглощения Беларуси в Союзное государство. Но это не значит, что Кремль отказывается от своих амбиций удержать Беларусь в своей геополитической сфере влияния", – добавляет он.

Напротив, итогом белорусского политического кризиса станет усиление Москвы на Беларусь. Однако есть основания полагать, что оно не будет конфронтационным в отношении западных стран по крайней мере в сфере экономики. Беларусь может стать для Кремля экономическим хабом, с помощью которого Россия сможет решать свои проблемы и наращивать экономическое сотрудничество со странами Запада,

– добавил эксперт.

Что известно о самом младшем сыне Лукашенко – Николае?

Российские медиа обнародовали видео, на котором рядом с руководителями государств в Сочи присутствует Николай Лукашенко.

Старшие сыновья Александра Лукашенко – Виктор и Дмитрий – уже давно занимают высокие должности. Первый является советником президента по вопросам национальной безопасности и вице-президентом Национального олимпийского комитета. 1 марта 2021 года Александр Лукашенко присвоил своему старшему сыну Виктору звание генерал-майора запаса. Дмитрий возглавляет совет Президентского спортивного клуба.

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В отличие от старших братьев Николай – внебрачный ребенок. Он родился 31 августа 2004 года, его мать – по свидетельствам многочисленных источников в СМИ – бывшая врач Александра Лукашенко с 1994 по 2001 год Ирина Абельская.

Вероятная мать Николая Лукашенко Ирина Абельская / Фото – TUT.BY

На протяжении многих лет он везде сопровождает своего отца, поэтому почти не посещает школу. Однако, имеет личных учителей. Белорусский "принц Николай" занимается хоккеем, биатлоном, играет на фортепиано и общается на нескольких языках.

Везде с отцом

Директор аналитических проектов в БелаПАН Александр Класковский отмечает, что это далеко не первый случай, когда Лукашенко-старший появляется со своим сыном на официальных встречах и переговорах.

Так, будучи семилетним ребенком, Николай посетил вместе с отцом место теракта в минском метро. После этого он сопровождал Александра Лукашенко на парадах и военных учениях. А также на встречах с 44-м президентом США Бараком Обамой, главой России Владимиром Путиным, экс-президентом Венесуэлы Уго Чавесом, генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, экс-президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. Также Николай составил компанию отцу на встречах с Папами римскими Бенедиктом 16-м и Франциском и стал самым молодым официальным зрителем Олимпиады 2008 года.

Я и ряд белорусских аналитиков считают, что это продуманный такой пиар-прием. Кстати, уже было много интервью с Николаем Лукашенко, когда журналисты подробно рассказывали о нем, о его взглядах и увлечениях. Его отец явно хочет сделать его публичной фигурой. Хотя сам Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что его дети никогда не будут президентами,

– говорит Класковский.

В 2012 году, прибыв вместе с визитом в Венесуэлу, Уго Чавес особо отметил присутствие мальчика, на что глава Беларуси заявил “ты правильно сказал, что рядом с нами находится малыш. Это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы нашего сотрудничества, и есть кому перенять эстафету этого сотрудничества через 20-25 лет”.

Однако, после этого, выступая в Минске на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны, Лукашенко опроверг утверждения о том, что власть в Республике может быть передана по наследству его детям.

В который раз говорю, не оправдываясь перед вами, мои дети президентства наелись при своем отце,

– заявил Александр Лукашенко.

В 2015 году Лукашенко даже привез в Нью-Йорк 11-летнего сына в статусе делегата в ООН.

Сын Лукашенко в ООН / Фото – Hanna Liubakova / Twitter

Я думаю, что сейчас положение Лукашенко ухудшилось внутри страны и на международной арене. Поэтому он вынужден волей-неволей думать о каком-то транзите власти. Поэтому я считаю, что перспектива династического наследия власти сейчас не очень реальна,

– рассказал эксперт. "Свой принц Уильям" В 2019 году несколько белорусских СМИ вышли с заголовками о том, что в Беларуси есть “свой принц Уильям” – сын президента Александра Лукашенко Николай. Личность сына самопровозглашенного президента Беларуси начали обсуждать, когда появились фотографии визита Александра Лукашенко в Китай, куда его сопровождал 14-летний сын. Дело в том, что мальчик внезапно повзрослел и похорошел, чем и спровоцировал сравнение с юным герцогом Кембриджским.

Александр и Николай Лукашенко с визитом в Китае в 2019 году / Фото – Instagram Николая Лукашенко

В 2020 году Telegram-канал издания "Наша Нива” сообщил, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ) в Минске, где более 1200 выпускников лицея накануне выборов 9 августа подписали обращение к власти с требованием восстановить закон в стране и провести свободные выборы. Это было первое подобное обращение, по которому возникли подобные во многих других университетах и средних школах.

Лукашенко появился на митинге своих сторонников на площади Независимости в Минске вместе с сыном / Фото из российских СМИ

Он учится в какой-то закрытой школе или гимназии. В прошлом году был такой пикантный момент, когда предполагалось, что он пойдет учиться в лицей Белорусского государственного университета, но потом передумали, и Николай пошел учиться в закрытую школу. Последние годы Александр Лукашенко уделяет много внимания безопасности своей семьи, особенно после так называемого заговора против Лукашенко, когда были арестованы несколько человек, которых обвинили в подготовке к покушению,

– добавил эксперт.