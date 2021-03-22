"Хоромы" Коли: журналисты показали, где живет сын Лукашенко – фото
Третий сын Александра Лукашенко Николай живет в "хоромах" во Дворце Независимости в Минске. Там, по информации СМИ, у ребенка самопровозглашенного президента есть отдельное крыло.
Источник:NEXTA
Вход в крыло закрыт даже для сотрудников, потому что там расположены комнаты, где проводит время Николай.
До темы Ни один из моих детей не будет президентом в Беларуси после меня, – Лукашенко
Как выглядят "хоромы" сына Лукашенко
По информации СМИ, среди "хоромов" Лукашенко-младшего есть купальни, сауна, дегустационный зал и даже личный кинотеатр.
Под нужды августейшего принца отведен настоящий президентский люкс – собственный санузел, спальня, комната для досуга. Каждое помещение размером с небольшую "двушку",
– говорится в сообщении.
Также в комнатах есть гаджеты и книги для обучения. Также заметили модели кораблей и разбор солдатиков.
Правда, журналисты утверждают, что в последние годы Николай преимущественно жил в другой резиденции — в Острошицком городке.
"Хоромы" Лукашенко / Фото NEXTA:
Что известно о Коле Лукашенко
- Парень родился в 2004 году вне брака. Его матерью является бывшая личная врач Лукашенко Ирина Абельская.
- Он – третий ребенок Лукашенко. Кроме него, у политика есть еще 2 сына.
- Николай учился в лицее при Белорусском государственном университете. Однако в сентябре 2020 года в СМИ появилась информация, что парень переехал в Москву и будет учиться там совершенно секретно.
- Кстати, когда после протестов Лукашенко появился возле резиденции с автоматом, возле него заметили также вооруженного Колю.
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