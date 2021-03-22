Третий сын Александра Лукашенко Николай живет в "хоромах" во Дворце Независимости в Минске. Там, по информации СМИ, у ребенка самопровозглашенного президента есть отдельное крыло.

Вход в крыло закрыт даже для сотрудников, потому что там расположены комнаты, где проводит время Николай.

До темы Ни один из моих детей не будет президентом в Беларуси после меня, – Лукашенко

Как выглядят "хоромы" сына Лукашенко

По информации СМИ, среди "хоромов" Лукашенко-младшего есть купальни, сауна, дегустационный зал и даже личный кинотеатр.

Под нужды августейшего принца отведен настоящий президентский люкс – собственный санузел, спальня, комната для досуга. Каждое помещение размером с небольшую "двушку",

– говорится в сообщении.

Также в комнатах есть гаджеты и книги для обучения. Также заметили модели кораблей и разбор солдатиков.

Правда, журналисты утверждают, что в последние годы Николай преимущественно жил в другой резиденции — в Острошицком городке.

"Хоромы" Лукашенко / Фото NEXTA:

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