Такое мнение в интервью высказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он заверил, что пришел к такому выводу, имея 25-летний опыт дипломата.

К теме Встреча Путина и Лукашенко длилась 5 часов: о чем они говорили

По словам Латушко, на встрече присутствовала дипломатия жестов.

"Внешне Лукашенко выглядел в который раз униженным со стороны Путина. Жестами и словами, которые использовал Путин в отношении Лукашенко, он его просто унижал. Это было на грани издевательств", – заверил оппозиционер.

Путин "приказал" искупаться

Латушко вспомнил также момент, когда Путин предложил Лукашенко искупаться в Черном море, ведь "на выходные будет хорошая погода". Лукашенко искупался, однако глава Кремля – отказался.

Это было очень комично. Это повторение комизма: Путин сказал лезть в холодную воду, вот он и полез,

– заявил Латушко.

Он отметил, что это еще раз унижает Лукашенко в глазах и российской общности, и белорусов. Те увидели, какой статус имеет самопровозглашенный президент Беларуси в глазах Путина.

Встреча Лукашенко и Путина: коротко

Переговоры продолжались 5 часов в Сочи 28 мая.

Лукашенко пожаловался Путину на авиационную блокаду, к которой прибег ряд стран из-за задержания Романа Протасевича.

Лукашенко также привез на встречу документы по ситуации с самолетом компании Ryanair.

Смотрите интервью с Латушко для 24 канала: видео