Такое мнение в интервью высказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. Он заверил, что пришел к такому выводу, имея 25-летний опыт дипломата.
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По словам Латушко, на встрече присутствовала дипломатия жестов.
"Внешне Лукашенко выглядел в который раз униженным со стороны Путина. Жестами и словами, которые использовал Путин в отношении Лукашенко, он его просто унижал. Это было на грани издевательств", – заверил оппозиционер.
Путин "приказал" искупаться
Латушко вспомнил также момент, когда Путин предложил Лукашенко искупаться в Черном море, ведь "на выходные будет хорошая погода". Лукашенко искупался, однако глава Кремля – отказался.
Это было очень комично. Это повторение комизма: Путин сказал лезть в холодную воду, вот он и полез,
– заявил Латушко.
Он отметил, что это еще раз унижает Лукашенко в глазах и российской общности, и белорусов. Те увидели, какой статус имеет самопровозглашенный президент Беларуси в глазах Путина.
Встреча Лукашенко и Путина: коротко
- Переговоры продолжались 5 часов в Сочи 28 мая.
- Лукашенко пожаловался Путину на авиационную блокаду, к которой прибег ряд стран из-за задержания Романа Протасевича.
- Лукашенко также привез на встречу документы по ситуации с самолетом компании Ryanair.
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