Детали разговора Лукашенко и Путина, который состоялся 28 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Темы разговора на встрече Путина и Лукашенко
По словам Пескова, глава России и самопровозглашенный президент Беларуси обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, который вынужденно посадили в Минске после якобы сообщения о минировании.
Также политики обсудили экономическое сотрудничество и "развитие двусторонних отношений". Других деталей встречи Песков не сообщил.
Разговор Путина и Лукашенко: что известно
Встреча состоялась 28 мая в Сочи. Лукашенко утверждал, что привез Путину документы относительно ситуации с самолетом компании Ryanair. Во время разговора "белорусский лидер" пожаловался главе Кремля на авиационную блокаду.
Посадка самолета и задержание Протасевича: что известно
- 23 мая белорусские диспетчеры посадили в Минске самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, заявив, что в нем взрывчатка.
- Тогда задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, вместе с тем взрывчатку на борту не нашли.
- Впоследствии Лукашенко назвал журналиста "экстремистом", а девушку – "его союзницей".
- После задержания оппозиционного блогера в Евросоюзе решили запретить белорусским авиакомпаниям летать на их территорию. Украина с 26 мая также прекратила прямое авиасообщение с Беларусью. Кроме того, международное сообщество рассматривает возможность наложения санкций на режим Лукашенко.