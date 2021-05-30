Що відомо про неформальну зустріч політиків

Лукашенко прибув у Сочі разом з сином Миколою. Він постійно супроводжував батька і навіть під час обіду сидів у компанії Путіна та Лукашенка.

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Самопроголошений президент приплив із сином на катері до судна російського президента. При зустрічі політики потиснули один одному руки та обійнялися. Водночас Лукашенко-молодший обійшовся лише рукостисканням з Путіним.

На відео видно, як білоруський диктатор та президент Росії щось радісно обговорюють після обіду.

Дивіться відео з зустрічі Путіна та Лукашенка:

Лукашенко покупався у морі

Білоруський політик прийняв пропозицію колеги та скупався у Чорному морі, температура води якого становила +16 градусів. До речі, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що очільник Кремля у холодну воду не поліз.

Зверніть увагу! Зустріч політиків відбулася через посадку пасажирського літака Ryanair у Мінську та затримання активіста Романа Протасевича. Відомо, що Лукашенко пожалівся Путіну на авіаційну блокаду. Адже Євросоюз та низка країн світу заборонили авісполучення з Білоруссю.