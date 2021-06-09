Деталі обмежень
Дії певних членів уряду Білорусі продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та закордонній політиці США. Про це мовиться у заяві Байдена.
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Надзвичайна ситуація, оголошена 16 червня 2006 року, має продовжити діяти після 16 червня 2021 року. Тому, відповідно до закону про надзвичайні ситуації, я продовжую на рік надзвичайну ситуацію оголошену виконавчим указом 13405,
– наголосив президент.
Що відомо про санкції
Вперше обмеження запровадив президент США Джордж Буш-молодший у 2006-му році. Причиною стали:
- порушення білоруською владою прав людини;
- проведенням виборів, які міжнародна спільнота визнала недемократичними.
Зауважимо, 28 травня речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США разом з Європейським Союзом планують ввести санкції проти ключових представників білоруської влади. Це пов'язано із цинічною посадкою у Мінську літака та затримання опозиційного активіста Романа Протасевича.
У США зазначають, що такі заходи необхідні для того, щоб притягнути режим самопроголошеного президента Білорусі до відповідальності, а також продемонструвати прихильність до білоруського народу.