Детали ограничений

Действия определенных членов правительства Беларуси продолжают составлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Об этом говорится в заявлении Байдена.

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Чрезвычайная ситуация объявлена ​​16 июня 2006, должна продолжить действовать после 16 июня 2021 года. Поэтому, согласно закону о чрезвычайных ситуациях, я продолжаю на год чрезвычайной ситуации объявленную исполнительным указом 13405,

– подчеркнул президент.

Что известно о санкциях

Впервые ограничения ввел президент США Джордж Буш-младший в 2006 году. Причиной стали:

нарушения белорусскими властями прав человека;

проведением выборов, которые международное сообщество признало недемократическими.

Справка. Решение о продлении указа 13405 одобряют ежегодно. Если президент США не продлевает его действие через год после подписания, то в течение 3 месяцев оно автоматически теряет силу. Например, в прошлом году, тогдашний президент США Дональд Трамп также продлил действие санкций против Беларуси.

Заметим, 28 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вместе с Европейским Союзом планируют ввести санкции против ключевых представителей белорусских властей. Это связано с циничной посадкой в ​​Минске самолета и задержания оппозиционного активиста Романа Протасевича.

В США отмечают, что такие меры необходимы для того, чтобы привлечь режим самопровозглашённого президента Беларуси к ответственности, а также продемонстрировать приверженность к белорусскому народу.