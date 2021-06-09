Детали ограничений
Действия определенных членов правительства Беларуси продолжают составлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Об этом говорится в заявлении Байдена.
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Чрезвычайная ситуация объявлена 16 июня 2006, должна продолжить действовать после 16 июня 2021 года. Поэтому, согласно закону о чрезвычайных ситуациях, я продолжаю на год чрезвычайной ситуации объявленную исполнительным указом 13405,
– подчеркнул президент.
Что известно о санкциях
Впервые ограничения ввел президент США Джордж Буш-младший в 2006 году. Причиной стали:
- нарушения белорусскими властями прав человека;
- проведением выборов, которые международное сообщество признало недемократическими.
Заметим, 28 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вместе с Европейским Союзом планируют ввести санкции против ключевых представителей белорусских властей. Это связано с циничной посадкой в Минске самолета и задержания оппозиционного активиста Романа Протасевича.
В США отмечают, что такие меры необходимы для того, чтобы привлечь режим самопровозглашённого президента Беларуси к ответственности, а также продемонстрировать приверженность к белорусскому народу.