Відповідна заява з'явилася на сайті Білого дому. Санкції запровадять через порушення прав людини у Білорусі, корупцію, фальсифікацію виборів 2020 року й події 23 травня – коли у Мінську примусово посадили літак Ryanair.

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З'явилася офіційна заява Білого дому щодо резонансних подій у Білорусі

У Білорусі комерційний рейс Ryanair між двома країнами ЄС змусили відхилитися від курсу під вигаданим приводом, після чого затримали журналіста Романа Протасевича.

Усе це – пряме нехтування міжнародними нормами, причому на тлі посилення репресій режиму Лукашенка проти народу Білорусі та прав людини.

Реагуючи на це, США вирішили вдатися до таких дій:

Приєднатися до публічного засудження подій 23 травня в ООН, ОБСЄ, Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО), G7 та НАТО.



подій 23 травня в ООН, ОБСЄ, Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО), G7 та НАТО. Рекомендувати громадянам США не їхати до Білорусі. Авіакомпаніям США – порадити бути гранично обережними у розгляді питань польоту в повітряному просторі Білорусі. Також – припинити дію Угоди про повітряне сполучення США та Білорусі 2019 року.



США – порадити бути гранично обережними у розгляді питань польоту в повітряному просторі Білорусі. Також – припинити дію Угоди про повітряне сполучення США та Білорусі 2019 року. З 3 червня 2021 року повторно запровадити санкції проти 9 білоруських державних підприємств, яких раніше мінфін від обмежень звільнив. Надалі фізичним і юридичним особам США буде заборонено здійснювати операції з цими компаніями.



яких раніше мінфін від обмежень звільнив. Надалі фізичним і юридичним особам США буде заборонено здійснювати операції з цими компаніями. У координації з ЄС та іншими партнерами розробити адресні санкції проти ключових осіб режиму Лукашенка, пов'язаних із постійними зловживаннями правами людини та корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року та подіями 23 травня.

Ці заходи, кажуть у США, потрібні, аби "притягнути режим (Лукашенка – 24 канал) до відповідальності за свої дії та продемонструвати свою прихильність до прагнень народу Білорусі".

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