Соответствующее заявление появилось на сайте Белого дома. Санкции введут за нарушения прав человека в Беларуси, коррупцию, фальсификацию выборов 2020 и события 23 мая – когда в Минске принудительно посадили самолет Ryanair.

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Появилось официальное заявление Белого дома по резонансных событиям в Беларуси

В Беларуси коммерческий рейс Ryanair между двумя странами ЕС заставили отклониться от курса под вымышленным предлогом, после чего задержали журналиста Романа Протасевича.

Все это – прямое пренебрежение международными нормами, причем на фоне усиления репрессий режима Лукашенко против народа Беларуси и прав человека.

Реагируя на это, США решили прибегнуть к таким действиям:

Присоединиться к публичному осуждению событий 23 мая в ООН, ОБСЕ, Международной организации гражданской авиации ( ІКАО ), G7 и НАТО.



ІКАО Рекомендовать гражданам США не ехать в Беларусь. Авиакомпаниям США – посоветовать быть предельно осторожными в рассмотрении вопросов полета в воздушном пространстве Беларуси. Также – прекратить действие Соглашения о воздушном сообщении США и Беларуси 2019 года.



С 3 июня 2021 повторно ввести санкции против 9 белорусских государственных предприятий, которых ранее минфин от ограничений освободил. В дальнейшем физическим и юридическим лицам США будет запрещено осуществлять операции с этими компаниями.



В координации с ЕС и другими партнерами разработать адресные санкции против ключевых лиц режима Лукашенко, связанных с постоянными злоупотреблениями правами человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая.

Эти меры, говорят в США, нужны, чтобы "привлечь режим (Лукашенко – 24 канал) к ответственности за свои действия и продемонстрировать свою приверженность к стремлениям народа Беларуси".