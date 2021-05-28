Мол, если Соединенные Штаты пойдут на уступки Путину, он решит проблему с инцидентом в Беларуси. Иначе – имперский пояс вокруг России пополнится еще одной территорией. Такое мнение высказал автор видеоблога "Теории заговора" Алексей Печий.

Полный выпуск видеоблога Произвол диктаторов: Лукашенко захватил самолет с Протасевичем с подачи Путина

"История с захватом самолета Лукашенко – это козырь для Путина в переговорах с Байденом", – отметил журналист.

У Байдена есть еще масса скрытых козырей, – Печий

Алексей Печий также обратил внимание на сдержанное молчание США касательно ситуации с самолетом, на котором летел Роман Протасевич, и о последних уступках Путину относительно "Северного потока-2".

По его мнению, Штаты заняли позицию выжидания накануне встречи двух президентов. Поэтому всячески пытаются продемонстрировать Кремлю свою сговорчивость.

Журналист предположил, что США раскроют свою истинную позицию или во время переговоров в Женеве, или уже после этого. Все зависит от результатов встречи.

Поверьте, у Байдена есть еще масса скрытых козырей, о которых мы не знаем,

– подчеркнул автор видеоблога "Теории заговора".

Справка. В Белом Доме и в Кремле официально подтвердили, что Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. На встрече будут говорить о двусторонних отношениях США и России. Впрочем Байден собирается нарушить и вопрос целостности Украины, а также ситуации в Беларуси.

Полный выпуск видеоблога "Теории заговора": смотрите видео

Задержание Романа Протасевича: что известно