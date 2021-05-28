Ведь стоит отчетливо понимать – без участия Москвы акт государственного терроризма в небе над Беларусью не состоялся бы. Что задумали Лукашенко и Путин, зачем идут на обострение и как на беспредел двух диктаторов должен ответить Запад, если все еще хочет сохранить лицо – читайте далее.

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Телеграм-канал NEХТА для Лукашенко был как ком в горле

Говоря откровенно, все мы наблюдали довольно незаурядный сценарий шантажа. Режим Лукашенко, как настоящий пират, захватывает европейский самолет ради одной цели – поквитаться с собственной оппозицией. Роман Протасевич, как первая мишень, был выбран не случайно – ведь он один из тех, кто в прошлом году вел телеграм-канал NEХТА, который активно поддерживал протестное движение в Беларуси.

Вообще NEХТА для Лукашенко как ком в горле. Ведь в условиях тотальной цензуры в стране именно с помощью этого канала оппозиции удавалось выводить на улицы сотни тысяч людей против режима и тут же публиковать фото и видео доказательства зверств лукашенковских силовиков, которые видел весь мир.

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Пресечь это Лукашенко не мог, ведь козырь NEХТА заключался в том, что вся его редакция была далеко за пределами страны – в Варшаве. И просто обрубить интернет в доме или арестовать, а то и убить назойливых оппозиционеров Лукашенко не мог.

Потому оставалось всего два варианта:

вдохновившись преступлениями Кремля в Европе, убить оппозиционера Протасевича в Польше;

дождаться подходящего момента и задержать его в Беларуси.

Первый вариант для Лукашенко, видимо, оказался уж слишком рискованным. Хотя опыт его коллеги, Владимира Путина, в отравлении Скрипалей был для диктатора заманчив. Ведь Европа, по сути, проглотила эту историю, ограничившись лишь фасадными санкциями против Кремля. Но Лукашенко понимал— у него таких денег, лоббистов и крыши в Европе, как у Путина, нет. Потому Европа вряд-ли отмолчиться и, вероятно, ударит по всем фронтам. Стоит признать, не Беларусь нужна Западу и отдельным европейским политикам, а наоборот.

Потому и было принято решение следить за оппозицией в Европе и ждать подходящего момента. К сожалению для Романа Протасевича, этот момент наступил 23 мая на борту самолета Ryanair. И здесь большой вопрос – а всё ли сделала Европа для защиты белорусских политических беженцев?



Роман Протасевич / Скриншот из видео ютуб-канала "вДудь"

По своей сути, арест Протасевича – это предупреждение всей белорусской оппозиции, что ваши дни сочтены и мы можем достать вас, где бы вы не прятались. И поверьте, если Запад ограничится лишь закрытым небом, Лукашенко перейдет еще одну красную черту и придет за бежавшими оппозиционерами уже в Европу.

Лукашенко задержал Протасевича с подачи Путина

Дело ведь не только в Лукашенко. Глупо полагать, что белорусский диктатор делал все это без ведома кремлевского главы Владимира Путина. Нет. Скорее даже наоборот – с его подачи. Сегодня Лукашенко находится в тотальной зависимости от Путина, именно от последнего зависит его дальнейшее нахождение у власти. Потому вряд-ли Лукашенко рисковал бы своими отношениями с Кремлем ради ареста Протасевича.

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К тому же, такой безумный поступок Лукашенко очень выгоден Путину. Ведь он прекрасно помнит как Лукашенко удавалось увиливать от его объятий многие годы. Он то метался в сторону Европы, то в сторону Москвы и постоянно повышал цену своей сговорчивости.

После выходки с самолетом, направление у Лукашенко только одно – на Москву. Сегодня он готов окончательно сдать суверенитет Беларуси, чтобы спасти собственную шкуру от перспективы повторить судьбу Николае Чаушеску (румунский диктатор).

Последний аргумент в пользу того, что захват самолета был инициирован именно Москвой. Беларусь и Россия уже давно имеют общую систему противовоздушной обороны. И не знать о готовящемся захвате самолета в общем небе – в Кремле просто не могли.

Потому, если бы Москве этот инцидент не был выгоден, то там просто не позволили бы Лукашенко его осуществить.

Жестокий ответ Запада – ловушка для Путина

Теперь главный вопрос – как ответит Запад на терроризм Лукашенко? И здесь стоит признать, что захват самолета уже стал беспрецедентным в последние годы импульсом для жесткого ответа и Европы, и США. Ведь так быстро Европа давно не реагировала. Но это тот случай, когда действовать нужно быстро – сегодня, или никогда. И наносить удар нужно сокрушающий.

Европа уже запретила своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Беларуси и не пускает в свое белорусскую авиакомпанию "Белавиа". Из-за чего в последней уже сокращают персонал и поговаривают о банкротстве.

Но закрытое небо – это скорее удар по адекватным белорусам. Ведь сегодня они оказались закрытыми один на один с обезумевшим диктатором. А потому Западу стоит вводить санкции не против белорусов, а против режима.

Уже сегодня нужно:

отрезать Беларусь от мировой финансовой системы;

ввести санкции против суверенного долга Беларуси;

отрезать доступ Лукашенко к западным спонсорам (да, такие есть);

перестать сотрудничать с компаниями, из рук формальных владельцев которых кормится режим. Это "Беларуськалий", тракторный и нефтеперерабатывающие заводы, крупные банки.

Конечно, в Европе осознают, что такие шаги в один миг окончательно бросают Лукашенко в объятия Путина. А потому могут начать осторожничать. Но именно жесткий ответ – это и есть ловушка для Путина. Если прямо сейчас полностью обескровить режим Лукашенко, то цена поддержки белорусского режима для Путина может оказаться непомерной. И тогда есть шанс, что Кремль переосмыслит важность Беларуси в своей парадигме.

Ведь содержание украинского Крыма, так называемых "Л/ДНР", Приднестровья, Южной Осетии, Сирии, Венесуэлы, а теперь еще и Беларуси может оказаться непосильной ношей для экономики Кремля. А ведь у Путина на носу выборы в Госдуму, и дырка в бюджете вряд-ли обрадует россиян.

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И Запад, если он окончательно не погряз в путинской клептократии, может пойти на этот шаг. Ведь удар по Беларуси вряд-ли будет иметь последствия для самой Европы. Беларусь не является каким-то стратегическим партнером для Запада – от белорусских удобрений, в конце концов, можно отказаться.

Вот на этом фоне Европа как раз и может продемонстрировать, что у нее еще есть зубы и внятная внешняя политика. Ведь полумеры в адрес Кремля лишь подорвали доверие к институциям ЕС. И британцы, к слову, это давно поняли. А потому дальнейшее проявление слабости грозит уже самой Европе.

США заняли выжидательную позицию в преддверии встречи Байдена и Путина

Кроме того, жесткий ответ может стать своеобразной проверкой эффективности санкций, такой себе площадкой для испытания ограничений, прежде чем ввести их против России. К тому же белорусская оппозиция, осознавая последствия такого шага для собственной экономики, совсем не против потерпеть неизбежные материальные трудности ради свержения тирана.

Что касается сдержанного молчания США и последних поблажек Путину относительно "Северного потока-2", то Америка банально заняла выжидательную позицию в преддверии встречи Байдена и Путина, и всячески пытается продемонстрировать Кремлю свою сговорчивость.

Справка. И Белый дом, и Кремль подтвердили, что Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве.

Кстати, история с захватом самолета Лукашенко – это тоже козырь для Путина в переговорах с Байденом. Таким образом он пытается сместить фокус темы переговоров с Украины и газовой трубы на проблемы с Лукашенко. Мол, вы мне уступки, а я устраняю проблему. Иначе – имперский пояс вокруг России может пополнится еще одной территорией.

Но США, очевидно, раскроют свою настоящую позицию или во время переговоров в Женеве, или уже после неё. Все зависит от результатов встречи. И поверьте, у Байдена еще масса припрятанных козырей, о которых мы не знаем.

Потому из ряда вон выходящий инцидент в Беларуси – это самая обычная попытка Путина шантажировать Запад чужими руками. И только реакция Запада способна или этот шантаж зарубить на корню, или поддастся на него и позволить главе Кремля только усиливать реализацию своих имперских амбиций.