Оскільки Лукашенко має проблеми з грошима, то він проситиме їх у Путіна. Але той захоче отримати щось на заміну. Таку думку в ефірі висловив російський журналіст Ігор Яковенко.

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Яковенко: Лукашенко більше не заграватиме з Україною

За його словами, скоріш за все, буде спроба схилити білоруського диктатора до хоч якоїсь інтеграції з Росією. Можливо, Путін захоче, щоб Лукашенко визнав Крим – російським.

Теоретично можна уявити, що Путін зможе "видавити" з Лукашенка визнання Криму. Така символічна плата,

– зазначив Яковенко.

Він наголосив на тому, що Лукашенко раніше не визнавав півострів російським, адже намагався якось загравати з Україною. Але після останніх подій робити це стало складніше.

У самопроголошеного президента дійсно були, є і будуть проблеми із грошима. Не виключено, що західні санкції вдярять по білоруській армії. "Це діра у бюджеті приблизно 10%. Таку суму і проситиме Лукашенко в Путіна", – він відзначив.

Нагадаємо! Після затримання журналіста Романа Протасевича Лукашенко та Путін вирішили терміново зустрітись 28 травня 2021 року.

Водночас Путін намагатиметься притримувати Лукашенка та "знижувати його апетити". Можливо, заплатить не 2,5 мільярди, а менше. Можливо, віддасть гроші не одразу.

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Лукашенко не відмовиться від ролі диктатора

Журналіст вважає, що загалом Лукашенку не потрібна підтримка. Він сам себе прекрасно почуває, має гарний настрій і вважає, що в нього вдалось життя. Також він жартує, погрожує Заходу світовою війною і збити літаки зі світовими дипломатами.

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"Я не можу уявити, щоб Лукашенко відмовився від ролі самостійного диктатора, який робить у країні все, що хоче. Він навіть не захоче взяти собі роль Рамзана Кадирова, який має якусь автономію, але все ж постійно змушений визнавати владу Путіна", – додав Яковенко.