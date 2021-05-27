Оскільки Лукашенко має проблеми з грошима, то він проситиме їх у Путіна. Але той захоче отримати щось на заміну. Таку думку в ефірі висловив російський журналіст Ігор Яковенко.
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Яковенко: Лукашенко більше не заграватиме з Україною
За його словами, скоріш за все, буде спроба схилити білоруського диктатора до хоч якоїсь інтеграції з Росією. Можливо, Путін захоче, щоб Лукашенко визнав Крим – російським.
Теоретично можна уявити, що Путін зможе "видавити" з Лукашенка визнання Криму. Така символічна плата,
– зазначив Яковенко.
Він наголосив на тому, що Лукашенко раніше не визнавав півострів російським, адже намагався якось загравати з Україною. Але після останніх подій робити це стало складніше.
У самопроголошеного президента дійсно були, є і будуть проблеми із грошима. Не виключено, що західні санкції вдярять по білоруській армії. "Це діра у бюджеті приблизно 10%. Таку суму і проситиме Лукашенко в Путіна", – він відзначив.
Водночас Путін намагатиметься притримувати Лукашенка та "знижувати його апетити". Можливо, заплатить не 2,5 мільярди, а менше. Можливо, віддасть гроші не одразу.
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Лукашенко не відмовиться від ролі диктатора
Журналіст вважає, що загалом Лукашенку не потрібна підтримка. Він сам себе прекрасно почуває, має гарний настрій і вважає, що в нього вдалось життя. Також він жартує, погрожує Заходу світовою війною і збити літаки зі світовими дипломатами.
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"Я не можу уявити, щоб Лукашенко відмовився від ролі самостійного диктатора, який робить у країні все, що хоче. Він навіть не захоче взяти собі роль Рамзана Кадирова, який має якусь автономію, але все ж постійно змушений визнавати владу Путіна", – додав Яковенко.