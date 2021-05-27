Поскольку Лукашенко имеет проблемы с деньгами, то он будет просить их у Путина. Но тот захочет получить что-то на замену. Такое мнение в эфире высказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Яковенко: Лукашенко больше не будет заигрывать с Украиной

По его словам, скорее всего, будет попытка склонить белорусского диктатора к хоть какой-то интеграции с Россией. Возможно, Путин захочет, чтобы Лукашенко признал Крым российским.

Теоретически можно представить, что Путин сможет "выдавить" из Лукашенко признание Крыма. Такова символическая плата,

– отметил Яковенко.

Он отметил, что Лукашенко ранее не признавал полуостров российским, ведь пытался как-то заигрывать с Украиной. Но после последних событий делать это стало сложнее.

У самопровозглашенного президента действительно были, есть и будут проблемы с деньгами. Не исключено, что западные санкции ударят по белорусской армии. "Это дыра в бюджете примерно 10%. Такую сумму и будет просить Лукашенко у Путина", – он отметил.

Напомним! После задержания журналиста Романа Протасевича Лукашенко и Путин решили срочно встретиться 28 мая 2021 года.

В то же время, Путин будет пытаться придерживать Лукашенко и "снижать его аппетиты". Возможно, заплатит не 2,5 миллиарда, а меньше. Возможно, отдаст деньги не сразу.

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Лукашенко не откажется от роли диктатора

Журналист считает, что в целом Лукашенко не нужна поддержка. Он сам себя прекрасно чувствует, имеет хорошее настроение и считает, что у него жизнь удалась. Также он шутит, угрожает Западу мировой войной и сбить самолеты с мировыми дипломатами.

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"Я не могу представить, чтобы Лукашенко отказался от роли самостоятельного диктатора, который делает в стране все, что хочет. Он даже не захочет взять себе роль Рамзана Кадырова, который имеет какую-то автономию, но все же постоянно вынужден признавать власть Путина", – добавил Яковенко.