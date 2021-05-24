Таку думку в ефірі програми "Між іншим" висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він зазначив, що Лукашенко начебто "сидить на шиї" у очільника Кремля.

До теми Після затримання Протасевича Лукашенко зустрінеться з Путіним, – ЗМІ

Лукашенко та Путін

На його думку, Путін намагається "видавити" з Лукашенка визнання статусу Криму. Самопроголошений президент Білорусі досі не відреагував на окупацію українського півострова.

У будь-який момент він (Лукашенко – 24 канал) звернеться до Путіна. І Путін дасть йому стільки грошей, стільки треба,

– запевнив журналіст.

Проблеми білорусів через затримання Протасевича

Європейський Союз може ввести нові санкції проти Лукашенка через безпрецедентне затримання журналіста Романа Протасевича. Крім того, у Офісі Президента України повідомили про можливе призупинення авіасполучення з Білоруссю.

Довідка. Опозиційного журналіста Романа Протасевича затримали у Білорусі 23 травня. Для цього літак з Афін у Вільнюс, яким він летів, позапланово посадили у Мінську.

Однак, за словами Яковенка, Лукашенко почує себе абсолютно спокійно. Певні проблеми відчуватимуть білоруси, які не зможуть літати та опиняться остаточно закритими в концтаборі, який побудував Лукашенко, як пояснив журналіст.

Також він підкреслив, що для Лукашенка брак продуктів харчування не буде непомітним. "На утримання силовиків Путін завжди грошей дасть", – додав Яковенко.