Такое мнение в эфире программы "Между прочим" высказал российский журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Лукашенко якобы "сидит на шее" у главы Кремля.
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Лукашенко и Путин
По его мнению, Путин пытается "выдавить" из Лукашенко признание статуса Крыма. Самопровозглашенный президент Беларуси до сих пор не отреагировал на оккупацию украинского полуострова.
В любой момент он (Лукашенко – 24 канал) обратится к Путину. И Путин даст ему столько денег, столько надо,
– заверил журналист.
Проблемы белорусов из-за задержания Протасевича
Европейский Союз может ввести новые санкции против Лукашенко из-за беспрецедентного задержания журналиста Романа Протасевича. Кроме того, в Офисе Президента Украины сообщили о возможной приостановке авиасообщения с Беларусью.
Однако, по словам Яковенко, Лукашенко чувствует себя абсолютно спокойно. Определенные проблемы будут испытывать белорусы, которые не смогут летать и окажутся окончательно закрытыми в концлагере, построенном Лукашенко, как пояснил журналист.
Также он подчеркнул, что для Лукашенко нехватка продуктов питания не будет незаметной. "На содержание силовиков Путин всегда денег даст", – добавил Яковенко.