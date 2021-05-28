Мовляв, якщо Сполучені Штати підуть на поступки Путіну, він розв'яже проблему з інцидентом у Білорусі. Інакше – імперський пояс навколо Росії поповниться ще однією територією. Таку думку висловив автор відеоблогу "Теории заговора" Олексій Печій.

Повний випуск відеоблогу Свавілля диктаторів: Лукашенко захопив літак з Протасевичем з подачі Путіна

"Історія з захопленням літака Лукашенком – це козир для Путіна у переговорах з Байденом", – зазначив журналіст.

У Байдена є ще маса прихованих козирів, – Печій

Олексій Печій також звернув увагу на стримане мовчання США щодо ситуації з літаком, на якому летів Роман Протасевич, і щодо останніх поступок Путіну стосовно "Північного потоку-2".

На його думку, Штати зайняли вичікувану позицію напередодні зустрічі двох президентів. Відтак всіляко намагаються продемонструвати Кремлю свою зговірливість.

Журналіст припустив, США розкриють свою справжню позицію чи під час перемовин у Женеві, чи вже після цього. Все залежить від результатів зустрічі.

Повірте, в Байдена є ще маса прихованих козирів, про які ми не знаємо,

– підкреслив автор відеоблогу "Теории заговора".

Довідка. У Білому Домі та в Кремлі офіційно підтвердили, що Володимир Путін й Джо Байден зустрінуться 16 червня у Женеві. На зустрічі говоритимуть про двосторонні відносини США і Росії. Втім Байден збирається порушити і питання цілісності України, а також ситуації в Білорусі.

Повний випуск відеоблогу "Теории заговора": дивіться відео

Затримання Романа Протасевича: що відомо