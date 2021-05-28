Мовляв, якщо Сполучені Штати підуть на поступки Путіну, він розв'яже проблему з інцидентом у Білорусі. Інакше – імперський пояс навколо Росії поповниться ще однією територією. Таку думку висловив автор відеоблогу "Теории заговора" Олексій Печій.
Повний випуск відеоблогу Свавілля диктаторів: Лукашенко захопив літак з Протасевичем з подачі Путіна
"Історія з захопленням літака Лукашенком – це козир для Путіна у переговорах з Байденом", – зазначив журналіст.
У Байдена є ще маса прихованих козирів, – Печій
Олексій Печій також звернув увагу на стримане мовчання США щодо ситуації з літаком, на якому летів Роман Протасевич, і щодо останніх поступок Путіну стосовно "Північного потоку-2".
На його думку, Штати зайняли вичікувану позицію напередодні зустрічі двох президентів. Відтак всіляко намагаються продемонструвати Кремлю свою зговірливість.
Журналіст припустив, США розкриють свою справжню позицію чи під час перемовин у Женеві, чи вже після цього. Все залежить від результатів зустрічі.
Повірте, в Байдена є ще маса прихованих козирів, про які ми не знаємо,
– підкреслив автор відеоблогу "Теории заговора".
Повний випуск відеоблогу "Теории заговора": дивіться відео
Затримання Романа Протасевича: що відомо
- Ексредактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали в Мінську 23 травня після екстреної посадки літака. Причиною стало повідомлення про замінування. Втім після перевірки вибухівки на борту не виявили.
- За офіційними звинуваченнями, йому загрожує щонайменше 15 років в'язниці.
- Лукашенко 27 травня назвав Протасевича "екстремістом", а дівчину журналіста Софію Сапегу – "його спільницею".
- Після затримання опозиційного блогера в Євросоюзі вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям літати на їхню територію. Україна з 26 травня також припинила пряме авіасполучення з Білоруссю.