Соответствующий диктаторский закон подписал самопровозглашенный президент Лукашенко. Положения вступят в силу через три месяца.
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Диктаторский закон Лукашенко
Согласно документу, вводится уголовная ответственность за:
- "неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий (если в течение года после двух "административок" человек снова совершит такое правонарушение), наказание – лишение свободы на срок до 3 лет;
- "участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности, прохождение обучения такой деятельности", наказание – до 4 лет ограничения свободы или от 2 до 6 лет лишения свободы;
- распространение владельцем интернет-ресурса "запрещенной информации", совершенное в течение года после привлечения к административной ответственности, наказание – до 2 лет лишения свободы;
- "незаконные" сбор и распространение персональных данных, несоблюдение требований по их защите;
- за "реабилитацию нацизма": если человека дважды за год осудили за "пропаганду", демонстрацию, распространение "нацистской символики", а также за хранение с целью распространения, может грозить до 4 лет ограничения или лишения свободы;
- "незаконные" получение сведений, составляющих государственные секреты, с целью их распространения (при отсутствии признаков измены государству или шпионажа);
Кроме этого, усилена ответственность за:
- убийство сотрудника милиции (аналогичная ответственность введена за убийство военнослужащего), нижняя планка поднята с 10 до 12 лет лишения свободы;
- сопротивление "лицу, охраняющему общественный порядок", насилие или угроза его применения в отношении таких лиц, а также судей и народных заседателей;
- публичное "оскорбление" представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей или его близких;
- организацию действий, которые "грубо нарушают общественный порядок", или участие в них (наказание – до 4 лет лишения свободы или от 2 до 5 лет ограничения свободы);
- публичные "призывы" к проведению незаконных массовых мероприятий;
- "умышленное" блокирование транспортных коммуникаций, что привело к причинению вреда в значительном размере.
Что известно о протестах в Беларуси
- 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. Как и прошлые годы, кампания сопровождалась недопущением к участию и арестами популярных оппозиционных кандидатов.
- Главной конкуренткой Лукашенко была оппозиционерка Светлана Тихановская, которая вынуждена была подать свою кандидатуру после ареста ее мужа Сергея Тихановского.
- По подсчету оппозиции, Тихановская выиграла выборы. Тем не менее, ЦИК объявил победителем Лукашенко – это вызвало общественный резонанс и массовые протесты.
- После фальсификаций на выборах по всей стране начались митинги и забастовки. Белорусы требовали новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.
- Против людей на улицы вывели силовиков, которые жестоко подавляли протесты. Сейчас за свободу Беларуси борются только активисты и оппозиционеры.