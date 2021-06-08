Відповідний диктаторський закон підписав самопроголошений президент Лукашенко. Положення вступлять в силу через три місяці.
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Диктаторський закон Лукашенка
Згідно з документом, вводиться кримінальна відповідальність за:
- "неодноразове порушення порядку проведення" масових заходів (якщо протягом року після двох "адміністративок" людина знову зробить таке правопорушення), покарання – позбавлення волі на термін до 3 років;
- "участь в екстремістському формуванні та сприяння екстремістській діяльності, проходження навчання такої діяльності", покарання – до 4 років обмеження волі або від 2 до 6 років позбавлення волі;
- поширення власником інтернет-ресурсу "забороненої інформації", вчинене протягом року після притягнення до адміністративної відповідальності, покарання – до 2 років позбавлення волі;
- "незаконні" збір та поширення персональних даних, недотримання вимог щодо їх захисту;
- за "реабілітацію нацизму": якщо людину двічі за рік засудили за "пропаганду", демонстрацію, поширення "нацистської символіки", а також за зберігання з метою розповсюдження, може загрожувати до 4 років обмеження або позбавлення волі;
- "незаконні" отримання відомостей, що становлять державні секрети, з метою їх поширення (при відсутності ознак зради державі або шпигунства);
Окрім цього, посилено відповідальність за:
- вбивство співробітника міліції (аналогічна відповідальність введена за вбивство військовослужбовця), нижня планка піднята з 10 до 12 років позбавлення волі;
- опір "особі, що охороняє громадський порядок", насильство або погроза його застосування щодо таких осіб, а також суддів і народних засідателів;
- публічну "образу" представника влади у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків або його близьких;
- організацію дій, які "грубо порушують громадський порядок", або участь у них (покарання – до 4 років позбавлення волі або від 2 до 5 років обмеження волі);
- публічні "заклики" до проведення незаконних масових заходів;
- "умисне" блокування транспортних комунікацій, що призвело до заподіяння шкоди у значному розмірі.
Що відомо про протести у Білорусі
- 9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента. Як і минулі роки, кампанія супроводжувалась недопущенням до участі та арештами популярних опозиційних кандидатів.
- Головною конкуренткою Лукашенка була опозиціонерка Світлана Тихановська, яка змушена була подати свою кандидатуру після арешту її чоловіка Сергія Тихановського.
- За підрахунком опозиції, Тихановська виграла вибори. Проте, ЦВК оголосила переможцем Лукашенка – це спричинило суспільний резонанс і масові протести.
- Після фальсифікацій на виборах по всій країні почалися мітинги і страйки. Білоруси вимагали нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.
- Проти людей на вулиці вивели силовиків, які жорстоко придушували протести. Нині за свободу Білорусі борються лише активісти та опозиціонери.