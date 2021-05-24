Теперь белорусские власти смогут ограничивать работу сетей электросвязи и средств электросвязи, чтобы якобы предотвращать угрозы нацбезопасности.
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Лукашенко продолжает ограничивать свободу в стране
Белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал закон, которым "корректирует" законодательство о СМИ. Согласно ему:
- запрещено публиковать в СМИ результаты опросов общественного мнения касательно общественно-политической ситуации, которые проводились без аккредитации;
- не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено;
- прокуратура сможет ограничивать доступ к интернет-изданиям, которые якобы вредят нацинтересам;
- Министерство информации сможет закрывать СМИ;
- учредителями СМИ не могут быть иностранные граждане или юридические лица и юридические лица с иностранным участием;
- могут лишить аккредитации журналиста.
Кроме этого, теперь закон о массовых мероприятиях предусматривает ряд изменений:
- все массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов;
- запрещается освещать в режиме реального времени массовые мероприятия, которые проводят с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Запрет будет распространяться и на журналистов;
- работники СМИ не смогут выступать в качестве организаторов или участники массовых мероприятий.
Эти положения начнут действовать через месяц после официального опубликования закона.
Самопровозглашенный президент также ограничил работу сетей электросвязи
Якобы для сохранения нацбезопасности, власть может ограничить или приостановить деятельность сетей электросвязи. То есть оперативно-аналитический центр при Лукашенко сможет отключать интернет или мобильную связь.