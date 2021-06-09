Это случилось 8 июня во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге. Тогда говорилось о принудительной посадке самолета с Романом Протасевичем в Минске.

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Перед нами диктатор, – Боррель о Лукашенко

Соответствующее заявление Хосеп Боррель сделал после соответствующих слов евродепутатов о Лукашенко.

Я согласен со всеми вами, что перед нами диктатор,

– заявил представитель ЕС по внешней политике.

Он также заявил, что согласен с тем, что:

Лукашенко пользуется поддержкой России;

они должны продолжать оказывать давление и использовать все возможности и инструменты для поддержки гражданского общества в Беларуси.

Дипломат также вспомнил, что Россия предоставила Беларуси финансовую помощь на сумму 500 миллионов долларов и что поддержка России очень важна для Лукашенко.

Кстати, главы МИД стран ЕС 21 июня должны согласовать промежуточный список санкций в отношении нескольких физических и юридических лиц Беларуси. В список могут попасть работники Минобороны, Минтранспорта Беларуси, минского аэропорта и гражданской авиации, а также служащие военно-воздушных сил.

Посадка самолета в Минске и реакция мира: коротко