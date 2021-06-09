Это случилось 8 июня во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге. Тогда говорилось о принудительной посадке самолета с Романом Протасевичем в Минске.
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Перед нами диктатор, – Боррель о Лукашенко
Соответствующее заявление Хосеп Боррель сделал после соответствующих слов евродепутатов о Лукашенко.
Я согласен со всеми вами, что перед нами диктатор,
– заявил представитель ЕС по внешней политике.
Он также заявил, что согласен с тем, что:
- Лукашенко пользуется поддержкой России;
- они должны продолжать оказывать давление и использовать все возможности и инструменты для поддержки гражданского общества в Беларуси.
Дипломат также вспомнил, что Россия предоставила Беларуси финансовую помощь на сумму 500 миллионов долларов и что поддержка России очень важна для Лукашенко.
Кстати, главы МИД стран ЕС 21 июня должны согласовать промежуточный список санкций в отношении нескольких физических и юридических лиц Беларуси. В список могут попасть работники Минобороны, Минтранспорта Беларуси, минского аэропорта и гражданской авиации, а также служащие военно-воздушных сил.
Посадка самолета в Минске и реакция мира: коротко
- В Минске 23 мая посадили самолет, следовавший из Афин в Вильнюс якобы из-за заминирования. Однако взрывчатки так и не нашли. Правда, задержали основателя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которые находились на борту.
- Многие страны осудили такие действия. Более того, прекратили авиасообщение с Беларусью. В частности Евросоюз запретил своим авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси и запретил белорусским перевозчикам приземляться в аэропортах стран ЕС.
- Великобритания ввела санкции против 99 физических и юридических лиц и заявила о прекращении авиасообщения.
- Украина также прекратила авиасообщение с Беларусью.