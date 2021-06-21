Тихановская отметила, что никак не оценивает содержание "интервью", которое Протасевич дал государственному телевидению Беларуси.
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Лукашенко считает Протасевича "трофеем"
Потому что все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было, говорилось. И они используют сейчас Романа, мне кажется, как трофей, мол, вот, посмотрите, он мнение поменял,
– подчеркнула оппозиционерка.
Тихановская убеждена, что режим Лукашенко уже давно потерял связь с реальностью.
"Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле", – пояснила она.
Политик подытожила, что не стоит даже обсуждать то, что Протасевич говорит в так называемом "интервью".
"Интервью" Протасевича: что известно
- Ранее на белорусском провластном телеканале появилось "интервью" с журналистом Протасевичем.
- Активист признал, что виновен в организации массовых беспорядков, целью которых якобы было уничтожить экономику.
- Он также похвалил Лукашенко, назвав его "человеком со стальными яйцами".
- Отец журналиста уверен, что его сына пытали и силой заставили дать такое "интервью".