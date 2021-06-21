Тихановская отметила, что никак не оценивает содержание "интервью", которое Протасевич дал государственному телевидению Беларуси.

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Лукашенко считает Протасевича "трофеем"

Потому что все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было, говорилось. И они используют сейчас Романа, мне кажется, как трофей, мол, вот, посмотрите, он мнение поменял,

– подчеркнула оппозиционерка.

Тихановская убеждена, что режим Лукашенко уже давно потерял связь с реальностью.

"Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле", – пояснила она.

Политик подытожила, что не стоит даже обсуждать то, что Протасевич говорит в так называемом "интервью".

"Интервью" Протасевича: что известно